Созданные школьниками компьютерные игры выведут на рынок

Гаджеты, IT-технологии, компьютерные игры и киберспорт - для современных детей совершенно привычные вещи. Как превратить их из развлечения - в полезный помощник для образования? Все просто: в игры можно не только играть, но и самим их разрабатывать.

Этим и занялись школьники и студенты - участники онлайн-челленджа Кружкового движения национальной технологической инициативы (НТИ). Цель челленджа - разработать мобильную игру в самом развивающемся сейчас игровом жанре - hypercasual. Это игры без сложного сюжета с максимально простым управлением и понятной целью. Одновременно команды проходили образовательную программу: изучали геймдизайн, программирование, аналитику, монетизацию и другие направления.

В итоге 865 ребят создали свои уникальные головоломки, платформеры и стратегии. Сюжет везде был разный: можно было играть за космического пилота, разрушающего астероиды. Или - за ученика, скучающего на уроке геометрии. За гонщика на киберпанк-машине, и даже за собаку археолога и за мастера меча! Общее у этих игр - то, что они привлекают внимание к актуальным проблемам в образовании, экологии и обществе.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. Лучшими признаны команды из Москвы, Севастополя, Барнаула, Перми, Петрозаводска, Киева, Челябинска, Уфы. Самый юный финалист учится в 8 классе.

Теперь победители под руководством экспертов игровой индустрии будут дорабатывать свои проекты до полноценных игр. По итогам GameNet-челленджа несколько игр выйдут на рынок Национальной технологической инициативы - GameNet НТИ, а их разработчики будут сотрудничать с компаниями-лидерами игровой сферы.