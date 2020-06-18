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18.06.2020 10:42
Рубрика: Экономика

СП указала на недостатки системы взимания платежей с большегрузов

Текст: Евгений Гайва
Только в 2018 году федеральный бюджет недополучил более 47 млрд рублей из-за пробелов в системе весового и габаритного контроля и несоблюдения правила проезда транспортом массой более 18 тонн. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам проведенной проверки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минтранс оценивает ежегодный ущерб от проезда тяжеловесных транспортных средств в 2,56 трлн рублей. При этом объемы поступлений за пользование федеральными дорогами незначительные. За весь период с 2014 года в федеральный бюджет поступило чуть более 7 млрд рублей", - приводят в СП слова аудитора Андрея Батуркина.

Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок

Поступлению средств мешает несовершенство нормативно-правовой базы, считают в СП. В частности, в правилах перевозки грузов автомобильным транспортом прописаны как тарифы на возмещение ущерба, так и система понижающих коэффициентов. При этом дисконт порой многократно снижает плату, которую должен вносить грузоперевозчик.

Но финансово-экономическое обоснование при утверждении этого постановления правительства не было представлено - отметил аудитор.

Кроме того, в России недостаточно автоматических и стационарных пунктов весогабаритного контроля. Потому нет достаточного контроля за тяжеловесами.

"Из 31 построенного автоматического пункта весогабаритного контроля семь работают в тестовом режиме, а остальные между собой информационно не взаимодействуют. Из 66 стационарных пунктов весогабаритного контроля 36% не соответствуют установленным требованиям и находятся в ненадлежащем состоянии", - отметили в СП.

Счетная палата выходит на рынок международного аудита

Из-за несогласованности между отдельными ведомствами плата начисляется только за часть пути.

По мнению СП, Росавтодору и Ространснадзору нужно предоставить доступ к системе "Платон", которая дублирует функцию ведомств по взиманию с тяжеловесов средств в счет ремонта автодорог.

Ведомства с выводами Счетной палаты согласны и готовы работать над устранением нарушений и недостатков, отметили в СП.

Экономика Транспорт

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