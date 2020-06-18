СП указала на недостатки системы взимания платежей с большегрузов

"Минтранс оценивает ежегодный ущерб от проезда тяжеловесных транспортных средств в 2,56 трлн рублей. При этом объемы поступлений за пользование федеральными дорогами незначительные. За весь период с 2014 года в федеральный бюджет поступило чуть более 7 млрд рублей", - приводят в СП слова аудитора Андрея Батуркина.
Поступлению средств мешает несовершенство нормативно-правовой базы, считают в СП. В частности, в правилах перевозки грузов автомобильным транспортом прописаны как тарифы на возмещение ущерба, так и система понижающих коэффициентов. При этом дисконт порой многократно снижает плату, которую должен вносить грузоперевозчик.
Но финансово-экономическое обоснование при утверждении этого постановления правительства не было представлено - отметил аудитор.
Кроме того, в России недостаточно автоматических и стационарных пунктов весогабаритного контроля. Потому нет достаточного контроля за тяжеловесами.
"Из 31 построенного автоматического пункта весогабаритного контроля семь работают в тестовом режиме, а остальные между собой информационно не взаимодействуют. Из 66 стационарных пунктов весогабаритного контроля 36% не соответствуют установленным требованиям и находятся в ненадлежащем состоянии", - отметили в СП.
Из-за несогласованности между отдельными ведомствами плата начисляется только за часть пути.
По мнению СП, Росавтодору и Ространснадзору нужно предоставить доступ к системе "Платон", которая дублирует функцию ведомств по взиманию с тяжеловесов средств в счет ремонта автодорог.
Ведомства с выводами Счетной палаты согласны и готовы работать над устранением нарушений и недостатков, отметили в СП.