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18.06.2020 11:33
Рубрика: Спорт

"Спартак" намерен продать Баду

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" рассчитывает продать немецкого защитника Малкольма Баду.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Тренер Тедеско: ФК "Спартак" должен вернуться в Лигу чемпионов

Как сообщает Sport24, столичный клуб начал поиск вариантов для того, чтобы избавиться от игрока, чье появление в команде вызвало немало вопросов. Тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско не может найти место в составе для этого игрока.

Футболист появился в "Спартаке" летом прошлого года. Ранее он принадлежал "Вольфсбургу", а в российский клуб перешел за символическую компенсацию, как заявлял генеральный директор клуба Томас Цорн.

За минувший с прихода срок на счету Баду ни одного матча за основной состав красно-белых. Восемь матчей он провел за вторую команду, но и там ничем не запомнился.

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