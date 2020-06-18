"Спартак" намерен продать Баду

Московский "Спартак" рассчитывает продать немецкого защитника Малкольма Баду.

Как сообщает Sport24, столичный клуб начал поиск вариантов для того, чтобы избавиться от игрока, чье появление в команде вызвало немало вопросов. Тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско не может найти место в составе для этого игрока.

Футболист появился в "Спартаке" летом прошлого года. Ранее он принадлежал "Вольфсбургу", а в российский клуб перешел за символическую компенсацию, как заявлял генеральный директор клуба Томас Цорн.

За минувший с прихода срок на счету Баду ни одного матча за основной состав красно-белых. Восемь матчей он провел за вторую команду, но и там ничем не запомнился.