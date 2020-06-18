Сроки обязательной установки тахографов в автобусы сдвинут на год

"Подготовлен проект постановления Правительства РФ, откладывающий на год введение требований об обязательном оснащении рейсовых автобусов тахографами. Данное требование было введено для обеспечения безопасности пассажиров и должно было вступить в силу 1 июля этого года", - комментирует председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он отметил, что тахограф это контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Оно предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей.
"Однако в связи с пандемией и принятием ограничительных мер резко сократился пассажиропоток. В Минтранс поступают многочисленные обращения от перевозчиков, свидетельствующие, что выполнение обязанности по оснащению тахографами предприятий городского пассажирского транспорта может привести к банкротству отдельных перевозчиков. Поэтому было поддержано решение перенести введение подобных требований до 1 июля 2021 года", - пояснил Владимир Груздев.
По его словам, реализация данного решения коснется около 96 тысяч автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в системе городского общественного транспорта. А средства, которые предприятия ранее запланировали на закупку тахографов, будут направлены на преодоление текущих экономических трудностей, возникших из-за пандемии.