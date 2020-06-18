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18.06.2020 12:50
Рубрика: Экономика

Сроки обязательной установки тахографов в автобусы сдвинут на год

Текст: Владислав Куликов
Правительство планирует сдвинуть на год - до 1 июля будущего года - срок, когда на всех рейсовых автобусах общественного транспорта должны в обязательном порядке появиться тахографы. Соответствующий проект рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Подготовлен проект постановления Правительства РФ, откладывающий на год введение требований об обязательном оснащении рейсовых автобусов тахографами. Данное требование было введено для обеспечения безопасности пассажиров и должно было вступить в силу 1 июля этого года", - комментирует председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Он отметил, что тахограф это контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Оно предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей.

"Однако в связи с пандемией и принятием ограничительных мер резко сократился пассажиропоток. В Минтранс поступают многочисленные обращения от перевозчиков, свидетельствующие, что выполнение обязанности по оснащению тахографами предприятий городского пассажирского транспорта может привести к банкротству отдельных перевозчиков. Поэтому было поддержано решение перенести введение подобных требований до 1 июля 2021 года", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, реализация данного решения коснется около 96 тысяч автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в системе городского общественного транспорта. А средства, которые предприятия ранее запланировали на закупку тахографов, будут направлены на преодоление текущих экономических трудностей, возникших из-за пандемии.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство

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