Сроки обязательной установки тахографов в автобусы сдвинут на год

Правительство планирует сдвинуть на год - до 1 июля будущего года - срок, когда на всех рейсовых автобусах общественного транспорта должны в обязательном порядке появиться тахографы. Соответствующий проект рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы

"Подготовлен проект постановления Правительства РФ, откладывающий на год введение требований об обязательном оснащении рейсовых автобусов тахографами. Данное требование было введено для обеспечения безопасности пассажиров и должно было вступить в силу 1 июля этого года", - комментирует председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что тахограф это контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Оно предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей.

"Однако в связи с пандемией и принятием ограничительных мер резко сократился пассажиропоток. В Минтранс поступают многочисленные обращения от перевозчиков, свидетельствующие, что выполнение обязанности по оснащению тахографами предприятий городского пассажирского транспорта может привести к банкротству отдельных перевозчиков. Поэтому было поддержано решение перенести введение подобных требований до 1 июля 2021 года", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, реализация данного решения коснется около 96 тысяч автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в системе городского общественного транспорта. А средства, которые предприятия ранее запланировали на закупку тахографов, будут направлены на преодоление текущих экономических трудностей, возникших из-за пандемии.