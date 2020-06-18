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18.06.2020 18:05
Рубрика: В мире

Столовую правительственного комплекса в Сеуле закрыли из-за коронавируса

Текст: Олег Кирьянов ( Сеул)
Выходящих из зоны досмотра сразу встречают сотрудники минздрава Кореи и отправляют к пунктам тестирования на коронавирус. Фото: Олег Кирьянов/РГ Выходящих из зоны досмотра сразу встречают сотрудники минздрава Кореи и отправляют к пунктам тестирования на коронавирус. Фото: Олег Кирьянов/РГ
Выходящих из зоны досмотра сразу встречают сотрудники минздрава Кореи и отправляют к пунктам тестирования на коронавирус. Фото: Олег Кирьянов/РГ

Столовая правительственного комплекса в центре Сеула была закрыта на дезинфекцию, когда выяснилось, что в ней побывал техник, у которого был подтверждён коронавирус. В данном комплексе расположены несколько ключевых министерств, ведомств и прочие государственные организации Республики Корея.

Фото: iStock
У двух россиян в Южной Корее подтвержден COVID-19

Как выяснилось, техник не работает постоянно в правительственном здании, но побывал в столовой комплекса 12 июня для установки оборудования. Сегодня стало известно, что у него диагностирован коронавирус COVID-19, что заставило власти немедленно закрыть столовую, отправив несколько сотен человек сдавать анализы. До сих пор в правительственном здании в Сеуле не было выявлено случаев инфицирования COVID-19 среди сотрудников или посетителей.

Это продемонстрировало проблему, с которой столкнулись власти Южной Кореи. Несмотря на все усилия и достигнутые успехи, вирус пока не удаётся победить, хотя ещё недавно казалось, что уже совсем скоро можно будет заявить о полном искоренении COVID-19 в стране. После ослабления мер по дистанцированию число новых заболевших возросло. Вот уже почти три недели подряд численность заболевающих в сутки стабильно превышает количество выздоравливающих. По данным на 18 июня, за предыдущие сутки в стране было зарегистрировано 59 новых зараженных COVID-19 и 26 выздоровевших. Общая численность случаев заражения за всё время составляет 12 257 при 10 800 выздоровевших. Умерли всего 280 человек.

В последнее время подавляющее большинство заболевших появлялись в столичном регионе, но теперь стала заметна тенденция к "расползанию" COVID-19 по стране. Новые очаги появились в городах Сечжон, Тэчжон, на юге страны и других регионах.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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