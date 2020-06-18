Такси в Москве будут дезинфицироваться после каждого пассажира

Дезинфицировать машины после каждого пассажира, иметь антисептики и средства индивидуальной защиты теперь должны московские таксисты. Эти обязанности вменены им приказом городского департамента транспорта.

Как объясняют в дептрансе, все новые нормы установлены по требованию Роспотребнадзора. Также таксисты каждый день должны мыть машины на мойках, оборудованных выделенными постами дезинфекции и менять маски не реже одного раза в три часа.

Перед выходом на работу водитель такси обязан измерить температуру, а их руководители должны каждые 15 дней проводить тесты на коронавирус не менее 10 процентам своих сотрудников.