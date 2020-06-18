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18.06.2020 09:22
Рубрика: В мире

Трамп назвал Болтона "дураком, который хотел развязать войну"

Текст: Диана Ковалева
Фото: REUTERS/Carlo Allegri Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Трамп заявил, что его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон - дурак, который хотел развязать войну, а его готовящиеся к публикации мемуары состоят из лжи и выдуманных историй. Об этом хозяин Белого дома написал на своей страничке в Twitter.

Фото: MARK WILSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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"Книга этого ненормального Джона Болтона "чрезвычайно скучна" (цитата по New York Times) и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергся остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал Трамп.

Напомним, что новая книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть полностью опубликована 23 июня. Как пишут американские СМИ, в распоряжение которых попали отрывки книги, Болтон утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Кроме того, как пишет Болтон, Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России, и якобы не знал, что Великобритания - это ядерная держава.

Министерство юстиции США уже подало на Болтона в суд в связи с готовящейся публикацией. Его обвиняют в раскрытии секретной информации, что является нарушением обязательств, которые он взял на себя, став помощником президента.

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