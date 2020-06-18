Ученые выяснили, как жилось кошкам в Византии

Турецкие ученые изучили скелеты кошек византийских времен, обнаруженные в раскопках при прокладке линии метро Мармарай под историческим центром Стамбула, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Остеоархеолог ветеринарного отделения медицинского факультета Джеррахпаша Стамбульского университета Ведат Онар, исследовав отданные ему на экспертизу скелеты, пришел к выводу, что кошки в Константинополе времен Византии были в хорошей форме, в отличие от тех, что жили в те же годы в Европе. На их скелетах нет следов травм или насильственной смерти.

По словам главы отдела ветеринарной истории и деонтологии ветеринарного факультета Стамбульского университета Алтана Армутака, в византийский период многие кошки не нуждались в поисках пищи, поскольку жили рядом с рыбными лавками, расположенными в районах Кумкапы, Йеникапы, Аксарай в нынешнем историческом центре Стамбула.

Турецкие ученые объясняют такое отношение к кошкам влиянием ислама (как известно, после разгрома византийских войск в битве при Манцикерте в 1071 году большая часть Малой Азии вскоре была завоевана тюркскими племенами, а еще раньше средиземноморская часть Малой Азии попала под сильное арабское влияние). При этом в исламе к кошкам всегда было уважительное отношение. Даже у пророка Мухаммеда была любимая кошка по имени Муизза.

Между тем, напоминают ученые, в средневековой Европе кошки считались приспешниками сатаны, из-за чего сильно страдали и даже преследовались церковью. Результатом стало снижение численности кошек в Европе, и как следствие - изобилие крыс, которые распространяли чуму.