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Рубрика: В мире

Ученые выяснили, как жилось кошкам в Византии

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турецкие ученые изучили скелеты кошек византийских времен, обнаруженные в раскопках при прокладке линии метро Мармарай под историческим центром Стамбула, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Остеоархеолог ветеринарного отделения медицинского факультета Джеррахпаша Стамбульского университета Ведат Онар, исследовав отданные ему на экспертизу скелеты, пришел к выводу, что кошки в Константинополе времен Византии были в хорошей форме, в отличие от тех, что жили в те же годы в Европе. На их скелетах нет следов травм или насильственной смерти.

По словам главы отдела ветеринарной истории и деонтологии ветеринарного факультета Стамбульского университета Алтана Армутака, в византийский период многие кошки не нуждались в поисках пищи, поскольку жили рядом с рыбными лавками, расположенными в районах Кумкапы, Йеникапы, Аксарай в нынешнем историческом центре Стамбула.

Турецкие ученые объясняют такое отношение к кошкам влиянием ислама (как известно, после разгрома византийских войск в битве при Манцикерте в 1071 году большая часть Малой Азии вскоре была завоевана тюркскими племенами, а еще раньше средиземноморская часть Малой Азии попала под сильное арабское влияние). При этом в исламе к кошкам всегда было уважительное отношение. Даже у пророка Мухаммеда была любимая кошка по имени Муизза.

Между тем, напоминают ученые, в средневековой Европе кошки считались приспешниками сатаны, из-за чего сильно страдали и даже преследовались церковью. Результатом стало снижение численности кошек в Европе, и как следствие - изобилие крыс, которые распространяли чуму.

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