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18.06.2020 13:40
Рубрика: В мире

В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Rick Rycroft Фото: AP Photo/Rick Rycroft
Фото: AP Photo/Rick Rycroft

Австралийско-британский горнодобывающий концерн Rio Tinto в конце мая разрушил две священные пещеры австралийских аборигенов, насчитывавшие 46 тысяч лет. Это произошло в ущелье Джуукан в регионе Пилбара, штат Западная Австралия. 18 июня Сенат Австралии заявил, что начнет расследование всех обстоятельств произошедшего, сообщает Reuters.

Фото: University of Wollongong
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Такое решение было принято после ряда возмущенных выступлений. Стало известно, что власти штата Западная Австралия дали разрешение на уничтожение пещер еще в 2013 году, поэтому Rio Tinto не нарушила закон, а значит, не подлежит штрафу в 1 миллион долларов за разрушение объектов наследия предков.

При этом пещеры в ущелье Джуукан были единственным найденным на континенте свидетельством проживания людей во время последнего ледникового периода. В пещерах археологи обнаружили священные предметы аборигенов и различные культурные артефакты.

Гендиректор концерна Жан-Себастьян Жак уже принес извинения и заявил, что будет всячески содействовать расследованию.

Как стало известно, племена аборигенов Пууту Кунти Курама и Пиникура просили власти не разрушать наследие их предков, однако их голоса не были услышаны.

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