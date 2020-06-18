В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов

Австралийско-британский горнодобывающий концерн Rio Tinto в конце мая разрушил две священные пещеры австралийских аборигенов, насчитывавшие 46 тысяч лет. Это произошло в ущелье Джуукан в регионе Пилбара, штат Западная Австралия. 18 июня Сенат Австралии заявил, что начнет расследование всех обстоятельств произошедшего, сообщает Reuters.

Такое решение было принято после ряда возмущенных выступлений. Стало известно, что власти штата Западная Австралия дали разрешение на уничтожение пещер еще в 2013 году, поэтому Rio Tinto не нарушила закон, а значит, не подлежит штрафу в 1 миллион долларов за разрушение объектов наследия предков.

При этом пещеры в ущелье Джуукан были единственным найденным на континенте свидетельством проживания людей во время последнего ледникового периода. В пещерах археологи обнаружили священные предметы аборигенов и различные культурные артефакты.

Гендиректор концерна Жан-Себастьян Жак уже принес извинения и заявил, что будет всячески содействовать расследованию.

Как стало известно, племена аборигенов Пууту Кунти Курама и Пиникура просили власти не разрушать наследие их предков, однако их голоса не были услышаны.