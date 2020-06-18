В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США

По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, отмечая, что были слышны взрывы.

По его данным, после обстрела в американском посольстве прозвучали сирены, а над "зеленой зоной" кружили вертолеты. При этом иракское агентство Shafaq сообщило, что взорвались две ракеты. О пострадавших и разрушениях информации нет, пишет РИА Новости.

В "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Эта территория периодически попадает под ракетные обстрелы. Однако подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам или существенному материальному ущербу.