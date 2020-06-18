В ЦИК рассказали, как голосовать на карантине

Тем, кто находится на строгом карантине в связи с подтвержденным коронавирусом и хочет принять участие в голосовании по Конституции, следует заранее обратиться в участковую комиссию. Как будет выглядеть процедура в этом случае, "Российской газете" рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Сам человек принимает решение в данной ситуации, хочет ли он подвергать риску кого-либо, если намерен проголосовать", - сказала она.

"Если гражданин считает, что должен, обязан принять в этом участие, он должен подать заявку заранее. Естественно, он не может прийти на участок, это может быть только голосование на дому", - добавила Гришина. Лучше всего проинформировать комиссию до конца этой недели, чтобы там смогли подготовиться к визиту, уточнила она.

"Если такая заявка будет подана, она будет рассматриваться в особом порядке", - сказала секретарь ЦИК.

Майя Гришина подчеркнула, что права на защиту здоровья одних и на реализацию избирательных прав других не должны входить в конфликт. Поэтому личное голосование гражданина с COVID-19 возможно, "если комиссия будет специально организована из лиц, которые уже работают с больными или теми, кто на карантине".

Самый безопасный вариант для тех, кто находится в строгой изоляции по коронавирусу - дистанционное электронное голосование. Оно доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Для участия необходимо подать заявку на едином портале госуслуг или на сайте mos.ru (для москвичей) не позднее 14.00 21 июня. Само онлайн-голосование пройдет с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.