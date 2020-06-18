В Германии на мясокомбинате обнаружили 657 инфицированных коронавирусом

В Германии зафиксирована серьезная вспышка коронавируса. На мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружили 657 сотрудников с подтвержденным диагнозом коронавируса. Число заразившихся может быть значительно больше, так как не по всем тестам известен окончательный результат. В связи с инцидентом организован кризисный штаб, пишет газета Berliner Zeitung.

По словам главы районной администрации Свена-Георга Аденауэра, округ организовал в общей сложности 1050 тестов на коронавирус для сотрудников компании Tönnies. Все заразившиеся заняты в производстве по разделку туш. На карантин отправят всех работников предприятия, а также порядка семи тысяч жителей близлежащего района. В целях предосторожности закроют также школы и детские сады.

Тесты на коронавирус на мясокомбинате в последний раз проводили в мае. Тогда было выявлено несколько инфицированных, которых отправили на карантин. С той поры сохранялась спокойная эпидемиологическая обстановка. В компании предполагают, что вирус могли привезти сотрудники, побывавшие в отпуске в Болгарии и Румынии. Кроме того, рабочие выезжали домой на выходных на религиозным праздники.

Вспышка коронавируса не связана с линией властей на постепенное снятие ограничений, она явно носит завозной характер, подвел итоги дискуссии премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалии Армин Лашет.