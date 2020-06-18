В Германии разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях

Немецкая биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса, начинает клинические испытания препарата на людях. Соответствующее разрешение уже получено.

Исследование пройдет в медицинских институтах и клиниках Германии и Бельгии. В тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, пишет РИА Новости. Цель исследований состоит в том, чтобы определить оптимальную дозу вакцины и ее безопасность, а также оценить иммунный ответ человека на препарат.

Разработка этой вакцины стартовала в начале 2020 года. В ближайшие месяцы в Германии начнутся и другие клинические исследования возможных вакцин от COVID-19. По мнению немецких специалистов, для эффективной борьбы с пандемией необходимы несколько препаратов, чтобы обеспечить разные потребности пациентов.