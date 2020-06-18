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18.06.2020 18:29
Рубрика: В мире

Немецкая волна

В Германии зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса
Текст: Ариадна Рокоссовская
В Германии - стране, о которой говорили как о примере успешной борьбы с коронавирусом, зафиксирована одна из крупнейших в Европе вспышек - заразились 657 сотрудников мясокомбината. Власти полагают, что это следствие ослабления противоэпидемических мер и, прежде всего, открытия границ с Восточной Европой.

Уже вторая волна, или еще первая? - этот вопрос задают себе люди по всей Европе на фоне последних новостей из разных стран о росте числа заражений COVID-19. Самый яркий пример - результаты тестирования на коронавирус на одной из крупнейших в Европе скотобоен в немецком городе Реда-Виденбрюк.

Фото: GRZEGORZ MOMOT/ EPA
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По данным руководства компании, которой принадлежит скотобойня, тестирование 6400 сотрудников, проводившееся с 10 по 18 мая, не выявило ни одного заболевшего коронавирусом. А в середине июня аналогичное исследование показало 657 случаев заболевания, и их число продолжает увеличиваться. Значительная часть сотрудников - родом из стран Восточной Европы, и в руководстве компании полагают, что вирус могли "привезти" те из них, кто после открытия 15 июня границ между странами - членами ЕС ездил домой навестить свои семьи. А накануне в берлинском районе Нойкёльн у 57 жильцов в семи жилых домах, по данным Deutsche Welle, был выявлен коронавирус. "Из этих вспышек мы можем сделать вывод, что вирус не исчез", - прокомментировала ситуацию канцлер Ангела Меркель.

В берлинском районе Нойкёльн у 57 жильцов в семи жилых домах выявили коронавирус

Одновременно стало известно, что в Италии, где эпидемия унесла жизни почти 34,5 тысячи человек, число инфицированных за сутки выросло на 329, а умерших - на 43. Это происходит в тот момент, когда в стране проходит третий этап ослабления карантина. А накануне власти небольшого шведского городка Елливаре к северу от Стокгольма с населением около 17 тысяч человек сообщили, что ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля. "То, что происходит сейчас, можно назвать неконтролируемым распространением", - объяснил глава местного кризисного штаба Штефан Ньеминен. По его словам, в Елливаре, где за все время пандемии было зарегистрировано 128 случаев заражения, все больше людей отсутствуют на работе по болезни, хотя официальная статистика это не учитывает.

Напомним, что в Швеции, где за время пандемии умерли более пяти тысяч человек, власти утверждали, что пик заболеваемости пройден. Однако, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Швеции и Польше, в отличие от остальных стран континента, пика еще не было. Более того, в Польше, где в основном за счет шахтерских регионов возросло количество заражений, в четверг умерло 30 человек. По информации Euronews, рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается и в Португалии. Здесь выявляют в среднем по 300 заболевших в сутки.

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