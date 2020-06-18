В Японии арестовали экс-министра юстиции

Японская прокуратура арестовала бывшего министра юстиции страны Кацуюки Каваи и его супругу Анри Каваи по обвинению в нарушении закона о выборах и подкупе избирателей.

Каваи-сан и его жена являются депутатами национального парламента. При этом японка в прошлом году впервые получила место в верхней палате законодательного органа. Именно ее предвыборная кампания обрушила карьеру семейной пары.

Следователи полагают, что в ходе борьбы за электорат Кацуюки Каваи, который фактически руководил политической кампанией своей жены, использовал нечестные методы привлечения голосов. По некоторым данным, он раздал наличными около 24 миллионов иен (224 тысячи долларов США) в одном из округов префектуры Хиросима. В свою очередь Анри Каваи использовала в аналогичных целях около 1,5 миллиона иен (14 тысяч долларов США). В ходе расследования многие свидетели признали факт получения средств. Как отмечают журналисты, местные правоохранители опросили более 100 человек.

На этой неделе за участие в предвыборных махинациях уже получил срок секретарь Анри Каваи. Ему предстоит провести в тюрьме 18 месяцев. Суд отложил отбывание наказания на пять лет.

"Очень прискорбно, что действующие члены парламента, которые принадлежали к нашей партии, были арестованы", - прокомментировал произошедшее премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства принес извинения. Кстати, накануне чета Каваи покинула ряды правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, однако сохранила за собой депутатские кресла.

Кацуюки Каваи считается человеком из окружения премьер-министра Синдзо Абэ. Поговаривают, что он также близок к еще одному политическому тяжеловесу - генсеку кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Последний считается одним из возможных кандидатов на пост главы японского правительства после ухода Абэ.

Ранее Каваи выполнял обязанности советника премьера по внешней политике, а впоследствии получил пост министра юстиции. Правда, руководить госведомством ему довелось недолго - чуть больше месяца. Японцу пришлось покинуть должность после публикации в одном из местных еженедельников статьи, где рассказывалось о нарушении его супругой закона о выборах.