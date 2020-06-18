В Италии поймали вежливых беглецов из тюрьмы

В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из римской тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили в ночь на третье июня, оставив записку с обещаниями вернуться.

Вежливыми беглецами оказались двоюродные братья. В своей записке они рассказали, что побег обусловлен глубоко личными причинами: мужчины решили помочь попавшим в переплет сыновьям. Свое послание кузены сопроводили обещанием вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету La Repubblica.

Беглецы подпилили решетку камеры напильником, а затем спустились по связанным пожарным рукавам. Задержать их удалось через две недели в 340 километрах от Рима. По предварительной информации, братья добрались в Тоскану на угнанном в столице автомобиле. В ходе задержания они оказали сопротивление, травмировав одного из карабинеров.

Побег может стоить кузенам еще пяти лет лишения свободы. Ранее их срок истекал в 2029 году. В тюрьму братья попали за мошенничество и ряд имущественных преступлений, в том числе скупку и хранение краденого.