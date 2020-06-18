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18.06.2020 17:02
Рубрика: В мире

В Израиле нашли "скипетр бога"

Текст: Денис Передельский
Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition
Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition

Израильские археологи при раскопках на месте древнего ханаанского храма в городе Лахиш обнаружили бронзовый скипетр из бронзы, покрытый сверху слоем серебра. Ученые считают, что это первый известный науке фрагмент одной из тех "божественных статуй" в натуральную величину, о которых упоминается в Библии и других древних текстах.

Как сообщает Haaretz, открытие совершили специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме. Оно было сделано в библейском городе Лахиш, построенном на Иудейской равнине. При раскопках ханаанского храма археологи обнаружили бронзовый скипетр возрастом около 3200 лет. Сверху, но только с одной стороны, он покрыт тончайшим листом из серебра.

Фото: Danny Syon on behalf of the Isra
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Ученые считают, что скипетр может стать первым археологическим свидетельством того, что в Леванте имелись "божественные статуи" в натуральную величину. До сих пор ни самих статуй, ни их фрагментов никто не находил.

По словам профессора Йосси Гарфинкеля, именно поэтому данное открытие является единственным в своем роде. Он считает, что скипетр - это все, что осталось от большой статуи бога, украшавшей храм в древности.

Артефакт был обнаружен в месте, которое считалось святая святых в Ханаанском храме. О "божественных статуях" науке известно из месопотамских текстов. В них говорится, что такие скульптуры устанавливали в самой уединенной части храма. В этих текстах имеются и описания скипетров, которые боги держали в руках. Находка в точности им соответствует.

Сведения о "божественных скульптурах" в натуральную величину имеются не только в текстах. Так, в Ниневии, столице Новой Ассирии, ранее был найден каменный барельеф. На нем изображены солдаты, который грабят храм в Леванте. Они выносят из здания как раз такую статую.

Ранее на Кипре были обнаружены довольно большие металлические "скульптуры божественного происхождения" высотой 36 и 56 сантиметров. Но в Леванте никогда не находили даже скульптур такого, относительно небольшого размера. Длина скипетра чуть превышает 11 сантиметров, а его ширина составляет четыре сантиметра. Ученые подметили, что внешне он напоминает современный шпатель. Однако о том, что это не рабочий инструмент, говорят выгравированные на нем загадочные символы.

Фото: wikipedia.org
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"Значение этого сложного изображения мне пока не ясно, - признается Гарфинкель. - Иногда мне кажется, что гравюра на скипетре напоминает фигуру человека с большой головой, двумя диагональными раскинутыми руками и схематично изображенными торсом и ногами. Возможно, эта форма вообще не имеет никакого смыслового значения, но представляет собой какой-то астрономический или магический символ".

По его мнению, этот артефакт является тем, что Библия называет "божественным скипетром". Например, такой скипетр упоминается в рассказах о чудесах, совершенных с его помощью Моисеем. Открытым пока остается вопрос о том, почему до сих пор не найдены статуи богов в натуральную величину. Ведь они, судя по всему, украшали храмы по всему региону.

"Эти статуи могли быть сделаны из дерева или других скоропортящихся материалов, - предполагает Гарфинкель. - Возможно, они были украшены драгоценными металлами и камнями и привлекали воров: в то время нередко грабили храмы и гробницы, это не плод современного общества".

Кстати, рядом со скипетром археологи обнаружили две маленькие статуэтки неких божественных существ. Возможно, эти фигурки изображали бога Ваала. Кроме того, в районе храма было раскопано бронзовое оружие, золотые серьги, золотая проволока и множество бус.

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