В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых

В правительстве РФ в ответ на сообщения СМИ заявили, что не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом.

Ранее о таком обсуждении сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц - в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.

- Этот вопрос не обсуждается, - заявили в пресс-службе правительства РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

Отметим, что в Госдуму неоднократно вносили законопроекты о введении прогрессивной шкалы, но такие инициативы не проходили с объяснением, что это приведет к росту "серого" сектора.