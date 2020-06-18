В Кремле назвали абсурдными обвинения России и Китая в дезинформации

В Кремле категорически опровергли утверждения, что Россия, Иран и Китай якобы используют ослабленность западных стран из-за борьбы с коронавирусом для дезинформационной пропаганды.

На просьбу прокомментировать соответствующие заявления министра иностранных дел Великобритании, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле предпочитают не оценивать слова глав МИД - это делают коллеги из российского внешнеполитического ведомства.

"Безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями, - заявил Песков. - Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, медикаментов для борьбы с этой инфекцией".

"Что касается дезинформации, то мы такие обвинения считаем абсурдными", - заключил представитель Кремля.