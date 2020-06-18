В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы

Приглашенные на Парад Победы 24 июня ветераны Великой Отечественной войны сейчас находятся на карантине в санаториях - это забота об их здоровье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, находятся на карантине в санаториях, домах отдыха в прекрасных условиях", - заметил представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ, что перед Парадом 80 фронтовиков проходят карантин. "В первую очередь, конечно, это забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", - пояснил он.

Это хорошая возможность получить дополнительное хорошее медобслуживание в случае необходимости, также добавил пресс-секретарь президента.