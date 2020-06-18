В Москве изъяли почти два килограмма кокаина

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил об изъятии особо крупной партии наркотиков.

Владимир Васенин рассказал, что оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве при содействии коллег из 2 ОСБ ДПС ГИБДД задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.

О том, что эта пара занимается наркоторговлей, полицейские узнали из оперативной информации. На улице Вавилова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В салоне также находилась пассажирка.

Был проведен досмотр автомобиля и под капотом обнаружено 3 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - кокаином, массой свыше 1 килограмма 420 граммов.

А при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, массой около 500 граммов.

Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Задержанные заключены под стражу.