В Москве изъяли почти два килограмма кокаина

Владимир Васенин рассказал, что оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве при содействии коллег из 2 ОСБ ДПС ГИБДД задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.
О том, что эта пара занимается наркоторговлей, полицейские узнали из оперативной информации. На улице Вавилова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В салоне также находилась пассажирка.
Был проведен досмотр автомобиля и под капотом обнаружено 3 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - кокаином, массой свыше 1 килограмма 420 граммов.
А при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, массой около 500 граммов.
Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Задержанные заключены под стражу.