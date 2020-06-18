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18.06.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

В Москве изъяли почти два килограмма кокаина

Текст: Михаил Фалалеев
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил об изъятии особо крупной партии наркотиков.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Васенин рассказал, что оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве при содействии коллег из 2 ОСБ ДПС ГИБДД задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.

О том, что эта пара занимается наркоторговлей, полицейские узнали из оперативной информации. На улице Вавилова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В салоне также находилась пассажирка.

Фото: МВД МЕДИА/ youtube.com
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Был проведен досмотр автомобиля и под капотом обнаружено 3 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - кокаином, массой свыше 1 килограмма 420 граммов.

А при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, массой около 500 граммов.

Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Задержанные заключены под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Борьба с наркотиками РГ-Видео

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