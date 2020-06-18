В России начался массовый сбор урожая клубники

На середину июня в России собрано около 5 тыс. т товарной земляники, сообщили в Минсельхозе. Первыми к уборке урожая в открытом грунте традиционно приступили в южных регионах России.

По прогнозу Минсельхоза России, в этом году валовой сбор товарной земляники в ведущих сельхозорганизациях составит не менее 8,4 тыс. тонн, что на 23,5% больше показателя 2019 года (6,8 тыс. тонн). Из них около 13% урожая будет выращено в теплицах.

Ранее менее оптимистичный прогноз урожая земляники высказывала директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее мнению, в этом году российских ягод на прилавках магазинов будет меньше примерно на 20%. Подвела погода: заморозки на юге, холодное и дождливое начало сезона в центральной полосе. А дожди в конце весны и в начале лета привели к тому, что начало сбора всех основных ягодных культур в центральной полосе России в этом году задержался примерно на две недели. Кроме того, теплая зима и дождливая весна вызвали развитие заболеваний и вредителей растений. А закрытие рынков и запреты на перевозку продукции во многих южных регионах привели в тому, что большой объем созревшей ягоды или не собирался, или просто выбрасывался фермерами.

Купить ягоды российских производителей можно в розничных сетях, на рынках и непосредственно в хозяйствах. Многие из производителей в этом году продают ягоды напрямую или приглашают потребителей самим собрать ягоду с грядок и приобрести самые свежие плоды по значительно более низкой цене.