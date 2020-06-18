В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны начало клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от коронавируса.

Как отметили в военном ведомстве, тесты проводятся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Минздрав уже выдал разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

"По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию", - подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что 9 добровольцам был введен один компонент вакцины, другой группе из девяти человек - второй.

В Минобороны рассказали, что введение вакцины было проведено под контролем опытных специалистов из госпиталя Бурденко. Эти врачи ранее неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. "Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений", - подчеркнули в военном ведомстве.

Побочных реакций или осложнений у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья также нет. Все добровольцы, которым ввели вакцину, продолжат находиться под непрерывным наблюдением медиков. Им будут проводить регулярные скрининги, а также брать пробы и анализы.

В Минобороны отметили, что через несколько дней, после получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев. Они сейчас также находятся на изоляции под наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко.