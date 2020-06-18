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18.06.2020 13:58
Рубрика: Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Текст: Александр Степанов
Минобороны начало клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от коронавируса.

Как отметили в военном ведомстве, тесты проводятся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Минздрав уже выдал разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию", - подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что 9 добровольцам был введен один компонент вакцины, другой группе из девяти человек - второй.

В Минобороны рассказали, что введение вакцины было проведено под контролем опытных специалистов из госпиталя Бурденко. Эти врачи ранее неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. "Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений", - подчеркнули в военном ведомстве.

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Побочных реакций или осложнений у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья также нет. Все добровольцы, которым ввели вакцину, продолжат находиться под непрерывным наблюдением медиков. Им будут проводить регулярные скрининги, а также брать пробы и анализы.

В Минобороны отметили, что через несколько дней, после получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев. Они сейчас также находятся на изоляции под наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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