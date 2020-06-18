В ВОЗ не считают, что в России занижена смертность от COVID-19

Статистика случаев заболеваемости и летальности от коронавируса в России не вызвала сомнений у представителей Всемирной организации здравоохранения. Домыслы о занижении результатов в нашей стране опровергла официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что в России, действительно, невысокие показали смертности из-за COVID-19. Однако, по её словам, похожую статистику демонстрируют и некоторые другие государства. Вуйнович считает, что немаловажную роль играет то, что Россия проводит масштабные тестирования граждан на выявление нового вируса.

"Естественно выявляется большее количество инфицированных и из-за этого создается более реальная картина показателей смертности", - сказала она на пресс-конференции в четверг, 18 июня, отметив, что в России на коронавирус протестировано более 13% населения.

Также, по словам Вуйнович, существует единая система классификации летальных случаев, которые могут быть прямо или косвенно связаны с COVID-19. "Однозначно причиной смерти можно назвать новый коронавирус только в том случае, если диагноз был официально подтвержден результатами тестов. В то же время при наличии хронических заболеваний у граждан, заболевших коронавирусом, не обязательно причиной летальности становится COVID-19, здесь нужны доказательства", - пояснила представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что статистика летальности будет меняться во всех странах в зависимости от того, в какой фазе находится эпидемия.