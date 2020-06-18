Вашингтон "задает моду" в сфере двойных стандартов в СМИ

В апреле "Голос Америки" сделал репортажи, в которых назвал образцовыми противоэпидемические меры Китая относительно закрытия на карантин города Ухань. Вслед за этим Белый дом обвинил радиостанцию, которая "существует на деньги американских налогоплательщиков", в том, что она "обслуживает интересы" КНР. Дошло до того, что в Вашингтоне эти репортажи назвали "тошнотворными".

Впрочем, давление в последнее время оказывалось не только на "голос Америки", но и на телеканалы NBC, CNN и Fox News, газету The New York Times и другие СМИ, которые хоть раз восхитились оперативным реагированием китайской стороны на пандемию. По мнению Белого дома, "объективными и основанными на фактах" являются лишь статьи с критикой и выпадами в адрес КНР. Американская власть, таким образом, вновь демонстрирует двойные стандарты в сфере свободы слова.

Кроме того, американская администрация попытались сделать соцсети инструментом, напрямую обслуживающим ее личные интересы. На днях Twitter заявил о закрытии 170 тысяч "прокитайских" аккаунтов, которые "занимались информационными операциями в интересах КНР". Вместе с тем, не идет и речи о закрытии проамериканских аккаунтов, занимающихся пропагандой в интересах США.

"США - мастер в области прикрытия красивыми словами личных интересов и выгод", - говорил еще 80 лет назад британский международник Эдуард Халлетт Карр. Время и факты показывают, что он совершенно прав.