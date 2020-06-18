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18.06.2020 10:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вашингтон "задает моду" в сфере двойных стандартов в СМИ

Руководитель радиостанции "Голос Америки" Аманда Беннетт и ее заместитель Сэнди Сугавара подали в отставку из-за разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Это стало ярким свидетельством того, что Белый дом не прекращает давить на американские СМИ, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В апреле "Голос Америки" сделал репортажи, в которых назвал образцовыми противоэпидемические меры Китая относительно закрытия на карантин города Ухань. Вслед за этим Белый дом обвинил радиостанцию, которая "существует на деньги американских налогоплательщиков", в том, что она "обслуживает интересы" КНР. Дошло до того, что в Вашингтоне эти репортажи назвали "тошнотворными".

Впрочем, давление в последнее время оказывалось не только на "голос Америки", но и на телеканалы NBC, CNN и Fox News, газету The New York Times и другие СМИ, которые хоть раз восхитились оперативным реагированием китайской стороны на пандемию. По мнению Белого дома, "объективными и основанными на фактах" являются лишь статьи с критикой и выпадами в адрес КНР. Американская власть, таким образом, вновь демонстрирует двойные стандарты в сфере свободы слова.

Кроме того, американская администрация попытались сделать соцсети инструментом, напрямую обслуживающим ее личные интересы. На днях Twitter заявил о закрытии 170 тысяч "прокитайских" аккаунтов, которые "занимались информационными операциями в интересах КНР". Вместе с тем, не идет и речи о закрытии проамериканских аккаунтов, занимающихся пропагандой в интересах США.

"США - мастер в области прикрытия красивыми словами личных интересов и выгод", - говорил еще 80 лет назад британский международник Эдуард Халлетт Карр. Время и факты показывают, что он совершенно прав.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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