Вещи советских военачальников покажут в Центральном Музее ВС РФ

В Центральном музее Вооруженных сил РФ открылась выставка "Полководцы Победы", в экспозициях которой представлены материалы о выдающихся советских военачальниках, сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие, которое проводит Центральный музей, приурочено к 75-летию Победы, там можно подлинные исторические и семейные реликвии военачальников.

В частности, в музее представлены материалы об одиннадцати кавалерах ордена "Победа", а также обо всех маршалах Советского Союза, главных маршалах родов войск, маршалах родов войск и генералах армии, имена которых связаны с ключевыми военными операциями Великой Отечественной войны.

"В основе экспозиции - подлинные предметы: боевые знамена, образцы боевого оружия, а также личные вещи и документы знаменитых полководцев из фондов Центрального музея ВС РФ", - отметили в Минобороны РФ.

На выставке также можно будет увидеть мундиры военачальников и копии комплектов их наград. Впервые музей покажет посетителям форму генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина и другие экспонаты из Музея истории военной формы одежды.

Кроме того, в музее представлены две уникальные композиции - "Кабинет Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина" и "Командующий Парадом Победы Георгий Жуков на Красной площади".

Также на выставке можно будет увидеть вещи легендарных маршалов СССР Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Федора Толбухина, Леонида Говорова, Семена Тимошенко и Кирилла Мерецкова.

Для посетителей экспозиции открылись 18 июня. Выставка продлится до 7 декабря 2020 года.