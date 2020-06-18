"Российская газета" публикует статью президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В этой статье глава государства сообщает, что саммит стран пятерки ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании - поможет поиску ответов на современные вызовы и подтвердит дух союзничества.

"Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу", - пишет Владимир Путин.

"Какой мы видим повестку предстоящего саммита?" - задает вопрос президент РФ. "Прежде всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, - пишет Путин. - Откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совмест­ных усилий в противодействии терроризму, экстремиз­му, другим актуальным вызовам и угрозам". Это только одна из тем, которые затрагиваются в статье Владимира Путина.

Статья публикуется в завтрашнем номере "Российской газеты" и на сайте RG.RU.