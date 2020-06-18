"Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу", - пишет Владимир Путин.
"Какой мы видим повестку предстоящего саммита?" - задает вопрос президент РФ. "Прежде всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, - пишет Путин. - Откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам". Это только одна из тем, которые затрагиваются в статье Владимира Путина.
Статья публикуется в завтрашнем номере "Российской газеты" и на сайте RG.RU.