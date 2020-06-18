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18.06.2020 16:28
Рубрика: Власть

Володин: Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Более чем у 30 депутатов в Госдуме обнаружены антитела к COVID-19 или сама инфекция. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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"На сегодня, если суммировать тех, кто болеет, и тех, у кого уже найдены антитела, то в сумме будет более 30 депутатов, - сказал спикер, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Он добавил, что народные избранники,как правило, проходят лечение в центральной клинической больнице, но только если находятся в Москве.

"Если приехал в регион и заболел, конечно, он лечится в своем родном регионе", - подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты также рассказал, что в общественных местах сам пользуется средствами индивидуальной защиты от инфекции, но при выходе на трибуну, как и все выступающие в Госдуме, снимает маску для четкости речи.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"На всех заседаниях, которые проходили в период коронавируса, было более 300 депутатов, - сообщил он. - Понятно, что невозможно было выдержать между ними дистанцию в метр или два, но все депутаты у нас в масках".

Володин напомнил, что в Госдуме закрыли столовые, буфеты. Часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. "Что касается депутатов, решили, кто находится в группе риска или есть серьезные заболевания, попросили находиться на самоизоляции. Не сразу получилось, потому что многие этому сопротивлялись", - отметил спикер.

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