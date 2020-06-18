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18.06.2020 16:38
Рубрика: Власть

Володин: Число жертв "пьяных" ДТП упало на 35% благодаря принятому закону

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, надо ли вносить какие-либо поправки в законодательство после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер считает, что уже действующее законодательство достаточно эффективно. Об этом он заявил в интервью "Газете.Ru".

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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- Перед вами один из авторов законопроекта, который был принят ровно год назад, ужесточающего ответственность за вождение в нетрезвом виде, повлекшее жертвы и травмы граждан, - напомнил он.

Володин сделал вывод, что работа этого закона показала его эффективность. Он доказал это статистикой: на 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, на 11,5% - количество пострадавших людей от пьяных наездов.

Глава нижней палаты подчеркнул, что "закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и бизнесменов, и губернаторов, и министров".

По закону, о котором идет речь, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека - от пяти до 12 лет, если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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