Володин назвал объем сэкономленных Госдумой средств

Сократив "парламентский туризм" и приняв другие меры, депутаты нынешнего созыва Госдумы сэкономили порядка 2 млрд 360 млн рублей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Газете.ру".

- Мы убрали зарубежный парламентский "туризм", и многие другие решения приняли, - рассказал спикер. - Это позволило нам за прошедшие почти четыре года полномочий Государственной думы седьмого созыва сэкономить порядка 2 млрд 360 млн рублей.

При этом годовой бюджет Думы варьируется от 10 до 11 млрд руб. "Что же касается текущего года, мы не остались в стороне, уменьшили бюджет на 700 млн", - отметил глава нижней палаты.

Отдельно он остановился на командировках депутатов.

- Когда начинаем обсуждать эти вопросы, то мы видим, что очень много депутатов скромно летают в эконом-классе и, как правило, "Победой" пользуются, - сообщил Володин.

При этом есть лимит на командировки, и если выясняется, что депутат расходует большое количество средств, то этот вопрос выносится на обсуждение Совета Думы.

Сэкономить, в частности, удалось и за счет тех избранников, которые не присутствуют на пленарном заседании.

"Если раньше, допустим, депутат отсутствовал, и в этом не было ничего зазорного, то сейчас, если депутат отсутствует, то обязательно пишет заявление за свой счет, это экономия бюджета", - отметил спикер Госдумы.

Если депутат активно пропускает заседания, то избиратели смогут увидеть это, пояснил он. Ведь данные об отсутствии за свой счет будут опубликованы в конце года. "Избиратели депутата могут спросить: а что ты там отсутствовал так долго?" - сказал спикер.

Володин также рассказал о депутатской зарплате. "Несмотря на то, что она приравнивается к зарплате министра, уже давно не соответствует уровню зарплаты министра", - сообщил он.

Спикер сделал еще одно уточнение: "Депутат, который исполняет свои полномочия, эту зарплату не видит, он тратит ее, чтобы помочь избирателям".