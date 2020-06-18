Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства. Об этом он заявил в интервью "Газете.Ru".

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин", - заявил глава нижней палаты.

Володин пояснил, что имеет в виду.

"Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил, - подчеркнул спикер. - Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом".

На этот фундамент, по его словам, "будет опираться последующий президент". Таким образом, он будет продолжателем всего того, что создал нынешний глава государства, резюмировал Володин.