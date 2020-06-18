ВОЗ: Эпидемия COVID-19 по-прежнему активна во многих странах

Коронавирус унес жизни почти полумиллиона человек во всем мире, и 43 процента жертв приходится на Европу. Об этом заявил сегодня на брифинге директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Общее число подтвержденных случаев заражения превышает 8 миллионов. И хотя показатели выявления новых случаев в Европейском регионе стабилизировались на уровне 17-20 тысяч ежедневно, в ряде стран сохраняется повышенный уровень заболеваемости.

"Тревожный сигнал для региона: в нескольких странах сохраняется повышенный показатель заболеваемости", - отметил доктор Клюге, назвав в числе государств Северную Македонию, Азейрбаджан, Армению, Узбекистан, а также Израиль.

"Эпидемия по-прежнему в активной фазе во многих странах. Крайне важно отстраивать и восстанавливать нормальную жизнь после карантина, но не менее важно направить все силы на выстраивание активной системы эпиднадзора - выявлять заболевание, тестировать, изолировать инфицированных и лечить больных, чтобы избежать нового общего карантина, связанного с большими экономическими потерями", - отметил представитель ВОЗ.

Он отметил, что в некоторых странах открытие школ после карантина привело к локальным скачкам заболеваемости. Поэтому, подчеркнул доктор Клюге, снимать ограничения нужно осторожно.

Он также сообщил, что практически во всех странах из-за пандемии сократилось количество медицинской помощи, оказываемой по другим причинам: по неинфекционным заболеваниям, по данным ВОЗ, снижение объемов помощи составило 68 процентов, по диабету - 58 процентов, и примерно столько же - больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все это не может не привести к ухудшению показателей здоровья населения европейских стран, поскольку люди во время пандемии не получали полноценной помощи и лечения.

Кроме того, отметил представитель ВОЗ, во многих странах приостановили программы вакцинации, и это также негативно скажется на состоянии здоровья европейцев.

"Приоритетная задача для Европейского бюро - подготовка к осени. Мы приближаемся к наступлению сезона гриппа, и это может вызвать дополнительные сложности. В то же время прививку от гриппа получает лишь один из трех человек старше 60-ти лет, находящихся в группе риска. Своевременная вакцинация от гриппа поможет снизить нагрузку на службы здравоохранения и успешнее противостоять подъему заболеваемости COVID-19, - считает доктор Клюге. - Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".