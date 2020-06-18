ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса

"Вторую волну коронавируса исключать нельзя, учитывая то, что во многих странах, таких как Дания, Бельгия, Франция, после снятия карантинных мер отмечаются новые вспышки. Мы должны быть готовы к вероятному возвращению COVID-19, то есть нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", - сказал он, подчеркнув, что "цыплят по осени считают" и возобновление пандемии следует ждать ближе к осени.
По словам Клюге, сегодня эпидемия находится в активной фазе в ряде стран. Новый рост заболеваемости зафиксирован в пятнадцати странах, а всего число заболевших по-прежнему увеличивается в 21 стране. В остальных государствах эпидемия идет на спад.
Глава Европейского бюро ВОЗ напомнил, что вирус уже унес жизни почти полумиллиона человек во всем мире, а число заболевших превысило 8 млн. При этом 31% от общего числа заболевших и 43% от общего числа умерших проживают в Европейском регионе. А 22% населения мира, или 1,7 млрд человек, живут как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое может спровоцировать тяжелое течение коронавируса в случае, если человек им заразится.
Клюги выразил обеспокоенность, что пандемия ставит под угрозу достижение устойчивого развития государств до 2030 года. Например, 68% стран из-за коронавируса приостановили предоставление населению плановых медицинских услуг, в 66% странах временно отказались от лечения пациентов с артериальной гипертензией, а в 78% - прекратили оказывать медицинскую помощь больным сахарным диабетом. Диагностика рака в мире снизилась на 25%, а туберкулеза на - 60%, что, по мнению главы Европейского бюро ВОЗ, приведет к позднему выявлению этих болезней, а значит - и росту смертности. В некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения, что может обернуться вспышками новых эпидемий. Так, в Великобритании на 20% снизилось количество прививок от кори, паротита и краснухи среди детей.
"Кризис еще не преодолен. Общий карантин всего лишь позволил нам выиграть время. Но важно не только быть готовыми к новым вспышкам коронавируса, но также продолжать оказывать плановую медицинскую помощь людям", - сказал Клюге. По его словам, по-прежнему важно следить за эпидемиологической ситуацией, предупреждать и вовремя выявлять новые случаи заболевания, отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать введения нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами.
В ВОЗ также считают, что прорывом в лечении нового коронавируса может стать препарат дексаметазон. Это довольно старое лекарство из глюкокортикостероидов, хорошо известное в России, которое, по мнению главного пульмонолога российского Минздрава Сергея Авдеева, не является панацеей от COVID-19, но входит в перечень препаратов, назначаемых пациентам. Однако в ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон способен на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания.
"Мы еще на один шаг ближе к созданию эффективного и безопасного метода лечения от коронавируса", - сказал Клюге, подчеркнув, что эта новость не должна отвлекать от решения основных задач.