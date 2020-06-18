ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса

Новости

По факту пожара на корабле "Иван Папанин" возбуждено уголовное дело 18:40
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18:37
У главы минздрава Удмуртии выявили коронавирус 18:37
На место массового захоронения под Псковом выехали следователи 18:30
Аксенов назвал продление антикрымских санкций ЕС данью традиции 18:26
В Финском заливе заметили дельфинов 18:21
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке взрыва на концерте Киркорова 18:17
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть 18:15
Владелец "Сочи": Позиция клуба о переносе матча с "Ростовом" не поменялась 18:15
Столовую правительственного комплекса в Сеуле закрыли из-за коронавируса 18:05
Спикер Госдумы оценил позицию КПРФ по поправкам в Конституцию 18:03
В столице вечером 18 июня прогнозируют пробки до 10 баллов 17:59
ФК "Сочи" выступил против переноса матча с "Ростовом" 17:52
Набережная Тараса Шевченко по выходным станет пешеходной 17:51
В Коми нашли тела троих утонувших подростков 17:48
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС 17:44
Ученая с судна "Профессор Лонгинов" пропала в море у Анапы 17:37
В Москве приступили к тестовому электронному голосованию 17:33
Космонавт-москвич проголосует по поправкам в Конституцию прямо с орбиты 17:27
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы 17:12
Володин прокомментировал ситуацию с Telegram 17:10
Ведущий Top Gear не справился со старым Lamborghini и разбил его 17:10
Наблюдавшие за учениями НАТО корабли Балтфлота вернулись на базу 17:06
В Пскове установлен новый температурный рекорд за 81 год наблюдений 17:02
В Израиле нашли "скипетр бога" 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 17:40
Рубрика: Общество

Тяжелое течение обстоятельств

ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Текст: Елена Манукиян
Пандемия коронавируса может возобновиться. Более того, он может стать сезонным заболеванием. Об этом заявил на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Вторую волну коронавируса исключать нельзя, учитывая то, что во многих странах, таких как Дания, Бельгия, Франция, после снятия карантинных мер отмечаются новые вспышки. Мы должны быть готовы к вероятному возвращению COVID-19, то есть нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", - сказал он, подчеркнув, что "цыплят по осени считают" и возобновление пандемии следует ждать ближе к осени.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В ВОЗ не считают, что в России занижена смертность от COVID-19

По словам Клюге, сегодня эпидемия находится в активной фазе в ряде стран. Новый рост заболеваемости зафиксирован в пятнадцати странах, а всего число заболевших по-прежнему увеличивается в 21 стране. В остальных государствах эпидемия идет на спад.

Глава Европейского бюро ВОЗ напомнил, что вирус уже унес жизни почти полумиллиона человек во всем мире, а число заболевших превысило 8 млн. При этом 31% от общего числа заболевших и 43% от общего числа умерших проживают в Европейском регионе. А 22% населения мира, или 1,7 млрд человек, живут как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое может спровоцировать тяжелое течение коронавируса в случае, если человек им заразится.

Клюги выразил обеспокоенность, что пандемия ставит под угрозу достижение устойчивого развития государств до 2030 года. Например, 68% стран из-за коронавируса приостановили предоставление населению плановых медицинских услуг, в 66% странах временно отказались от лечения пациентов с артериальной гипертензией, а в 78% - прекратили оказывать медицинскую помощь больным сахарным диабетом. Диагностика рака в мире снизилась на 25%, а туберкулеза на - 60%, что, по мнению главы Европейского бюро ВОЗ, приведет к позднему выявлению этих болезней, а значит - и росту смертности. В некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения, что может обернуться вспышками новых эпидемий. Так, в Великобритании на 20% снизилось количество прививок от кори, паротита и краснухи среди детей.

Каждый пятый житель Земли имеет как минимум одно сопутствующее заболевание, которое может спровоцировать тяжелое течение коронавируса

"Кризис еще не преодолен. Общий карантин всего лишь позволил нам выиграть время. Но важно не только быть готовыми к новым вспышкам коронавируса, но также продолжать оказывать плановую медицинскую помощь людям", - сказал Клюге. По его словам, по-прежнему важно следить за эпидемиологической ситуацией, предупреждать и вовремя выявлять новые случаи заболевания, отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать введения нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами.

Фото: iStock
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна COVID-19

В ВОЗ также считают, что прорывом в лечении нового коронавируса может стать препарат дексаметазон. Это довольно старое лекарство из глюкокортикостероидов, хорошо известное в России, которое, по мнению главного пульмонолога российского Минздрава Сергея Авдеева, не является панацеей от COVID-19, но входит в перечень препаратов, назначаемых пациентам. Однако в ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон способен на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания.

"Мы еще на один шаг ближе к созданию эффективного и безопасного метода лечения от коронавируса", - сказал Клюге, подчеркнув, что эта новость не должна отвлекать от решения основных задач.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей