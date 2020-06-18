Врач назвал продукты для красивого загара

Красивый и ровный летний загар можно получить, включив в рацион продукты с высоким содержанием бета-каротина - фрукты и овощи - арбузы, дыни, персики, брокколи и помидоры. Об этом сообщила профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.

По ее словам, для получения качественного загара следует употреблять продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин, триптофан. Это могут быть персики, арбузы, абрикосы, дыни, виноград. Из овощей - брокколи или помидоры. Нужны также белки, которые можно получить из печени и красных сортов мяса. "Помидор, мясо и тунец содержат тирозин - аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь", - рассказала Снарская Агентству городских новостей "Москва".

Для хорошего загара следует находиться под прямыми солнечными лучами ежедневно в утреннее и вечернее время: с 7:00 до 11:00, а также после 16:00. Важно использовать фотопротекторы с SPF не менее 15. Чем светлее кожа, тем больше должен быть уровень защиты. По словам врача, для светлой подойдет - 50, а средним оттенкам - 15-20.