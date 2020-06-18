Врач рассказала, чем заменить сметану при солнечном ожоге

При лечении солнечных ожогов от сметаны лучше отказаться, так как она дает временный эффект и может привести к проблемам с кожей.

С ожогами помогут справиться примочки на основе травяных отваров, сообщила профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.

"Сметана помогает только с позиций оказания временного эффекта охлаждения и кратковременного увлажнения, за счет жирности продукта, - рассказала она Агентству городских новостей "Москва". - В перспективе возможно присоединение вторичной инфекции, за счет создания условий для активации кокковой флоры".

По ее словам, для избавления от ожога подойдет холодный сок алоэ вера, отвары ромашки, календулы, зверобоя, коры дуба, а также спитой черный чай. Еще можно сделать примочку из холодной квашеной капусты или картофельной кашицы. Использовать средства нужно по 15-20 минут три-четыре раза в день.