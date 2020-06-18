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18.06.2020 15:04
Рубрика: Общество

Выпускники колледжей сдают экзамен по стандартам WorldSkills

Текст: Ксения Колесникова, Валентина Пичурина, Элина Труханова, Елена Шулепова
Чем отличается ручная сварка от полуавтоматической? Как разработать идеальное меню для званого ужина? Сделать мужскую модную стрижку по фотографии? Провести химический анализ в лаборатории? Более 40 тысяч выпускников колледжей по всей России сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills: ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании.

- Демонстрационный экзамен - это очень важный элемент, который помогает стать более узнаваемым на рынке труда, - рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. - В моем представлении колледж - это фабрика, завод, предприятие, и он должен выглядеть соответствующе. Сегодня в рамках нацпроекта "Образование" в большинстве колледжей хотя бы по одной из компетенций создана современная мастерская. В этом году добавится еще 1500 мастерских, а к 2024 году их будет создано 5000. Национальный проект "Образование" сильно меняет систему профессионального образования (СПО). Появляются сотни молодых специалистов. Уверен, что с точки зрения и скорости, и качества подготовки профессиональных навыков система СПО опережает все вузы страны.

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Задания для демонстрационных экзаменов "пришли" из реальной жизни, от работодателей: сантехнику нужно установить трубы и смеситель, администратору отеля - решить проблему гостя. Автомеханику, к примеру, проверить тормозную систему машины. Причем используя оборудование и материалы, с которыми выпускник столкнется в будущем. Время - ограничено, а работу оценивают независимые эксперты. За экзамен можно получить максимум 100 баллов, диплом о получении профессии, и - что самое интересное - Skills-паспорт. Это документ, подтверждающий уровень мастерства выпускника. С ним резюме молодого профессионала попадает в базу данных, доступ к которой имеют все ведущие предприятия. Считай, работа у тебя в кармане.

Планируется, что к 2024 году не менее половины учреждений среднего профессионального образования (сегодня в стране их - около 3,5 тысячи) будут проводить экзамены по стандартам WorldSkills для будущих строителей, поваров, маляров, парикмахеров, IT-специалистов, токарей, освоивших станки с ЧПУ, работников сферы услуг, автомехаников, специалистов в области искусства и дизайна...

В Тульской области первыми показывали свои умения молодые сварщики колледжа строительства и отраслевых технологий. Когда в помещении одновременно работают десять сварочных аппаратов, шум стоит ужасный. Но парням это ничуть не мешает. Четыре часа очень непростой работы - надо сварить разными способами трубы и пластины в различных пространственных положениях.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Студент третьего курса Александр Рудаков, завершив испытания, с увлечением рассказывает о тонкостях сварочного дела: чем отличается ручная сварка от дуговой и полуавтоматической. "Я спокойный, терпеливый человек, мне сварка нравится - в ней нахожу себя", - объясняет свой выбор профессии Александр. Впереди у него большие планы: после окончания колледжа - в армию, потом - закрепить навыки, поработав на предприятии (хотел бы на оборонном заводе), а главная мечта - открыть свое дело.

По словам преподавателей, задания действительно сложные - такие же выполняют опытные сварщики, когда сдают аттестацию. На каждое изделие отводится час.

- Достоинства демонстрационного экзамена еще и в том, что вводятся единые требования к профессии на территории всей страны: задания, критерии оценки, независимо от того, как учили. Так что, если студент набрал хорошие баллы, значит у него действительно хорошая подготовка, - поясняет замдиректора по учебно-производственной работе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лев Ермаков.

В Курганской области некоторые студенты уже "отстрелялись" и готовятся к защите дипломов. А в техникуме сервиса и технологий экзамены в самом разгаре. В группе "Парикмахерское искусство" - двадцать три студента. Каждому предстоит выполнить на время три конкурсных задания: женскую салонную стрижку с окрашиванием и укладку (2 часа 45 минут), окрашивание длинных женских волос и укладку (3 часа) и модную мужскую стрижку по фотографии (50 минут). По настроению ребят, чувствуется: готовы!

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- Я уже подрабатываю в парикмахерской, все знакомо, справлюсь, - поделилась перед экзаменом Алена Русинова.

Кстати, клиентов на экзамен выпускники ищут сами. Кто-то пригласил друзей, кто-то нашел через соцсети. На экзамене работают эксперты: находятся в зале и следят за каждым движением будущих парикмахеров. Если нарушили технику безопасности, сразу - штраф, снимают баллы. "Полчаса прошло, "полет" нормальный, пока все идет без нарушений", - довольна судья Наталья Дудич.

Кстати, Наталья не только оценивает качество работы, но еще присматривает себе будущего работника. Она недавно открыла новый салон, очень нужны кадры. Самый важный критерий: понравилось клиенту или нет. Работа должна быть выполнена так, чтобы человек за нее заплатил и не пожалел.

В Ярославском колледже индустрии питания в этом году для демоэкзамена работает уже пять супер-мастерских: по компетенциям "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение", "Ресторанный сервис" и "Бухгалтерский учет". В распоряжении молодых профессионалов - масса умнейшего оборудования, без которого современный ресторан уже не представишь: термомиксы, семиуровневые пароконвектоматы, бликсеры, планетарные миксеры, индукционные плиты, куттеры, дегидраторы, вакуумные упаковщики - всего не перечислить.

Задание студентам дали серьезное: приготовить небольшую холодную закуску на один-два "укуса", какие обычно подают на фуршетах, горячее блюдо из птицы и десерт по выбору. Да перед этим еще написать меню, перечислив ингредиенты блюд и способы тепловой обработки компонентов. На меню отводится два часа, на все остальное - четыре.

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Но ребята чувствуют себя уверенно: движения четкие, быстрые, на разделочных досках идет "сборка" будущих кулинарных шедевров, а по помещению разносятся ароматы, вызывающие спазмы в желудке. Увы, в этом году все эти творения выпускников на вкус эксперты не пробуют - из-за COVID-19 дегустация отменена. По словам главного эксперта, мастера производственного обучения Наталии Логиновой, оценивается только внешний вид блюда, стиль и креативность. Да и сами эксперты, представляющие ярославские рестораны и кафе, находятся не на площадке, а наблюдают за действиями участников экзамена дистанционно - на экранах компьютеров.

- Немножко обидно, конечно, что дегустации нет, но по-другому, видимо, нельзя, - признается выпускница Анастасия Мохова. Свой экзамен она сдала накануне, приготовив закуску с кальмаром, рулет из курицы с двумя гарнирами и шоколадный капкейк, но на следующий день снова пришла в мастерскую - помогать сестре-близняшке в качестве волонтера, то есть мыла посуду и столовые приборы. Такой волонтер полагается каждому экзаменуемому. И хотя Настя и Вероника немало поволновались перед экзаменом за себя и друг за друга, о главном переживать им уже не нужно - они работают в одном из крупных ресторанных комплексов города: зимой побывали там на практике, и вот - приглянулись.

Для тех же, кто своего работодателя пока не нашел, демонстрационный экзамен - дополнительная возможность заявить о себе.

- Такой экзамен отлично показывает качество подготовки специалиста, - уверена директор колледжа индустрии питания Ольга Троицкая. - Одно дело, когда мы просто слышим, как хорошо подготовлен студент, какие у него есть навыки, и совсем другое, когда он в условиях, аналогичных производственным, демонстрирует все, что умеет. Тут уже ничего не надо объяснять - все видно сразу.

Общество Образование

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