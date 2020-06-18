Выпускники школ получат все результаты ЕГЭ до 15 августа

Когда выпускники получат свои результаты ЕГЭ? Нужно ли им обязательно приходить в масках? Пустят ли на экзамен с температурой? А на пересдачу, если результат не устроил? Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев провел "горячую линию" по ЕГЭ и ответил вопросы ребят, родителей и учителей.

Результаты - до 15 августа

Обычно результаты ЕГЭ по каждому предмету приходят выпускнику через 10-14 дней после того, как он сдал конкретный экзамен. Но в этом году Рособрнадзор обещает обрабатывать их быстрее - чтобы все ребята успели подать документы в вузы.

- Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе рассчитаны так, что мы успеем обработать и выдать все результаты до 15 августа, - рассказал Анзор Музаев. - Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и смогут провести отбор, выпустить приказы о зачислении.

Время ЕГЭ

Насчет дат ЕГЭ выпускники и их родители теперь могут не волноваться: расписание Единого госэкзамена на 2020 год официально утверждено. 29 июня и 30 июня - пробные экзамены, которые пройдут без выпускников. А ЕГЭ по предметам выпускники начнут сдавать 3 июля - с географии, литературы, информатики. Большинство из них закончит сдавать ЕГЭ 23 июля. Но есть еще резервные дни и вторая волна в августе - на случай форс-мажоров.

- Осталось почти две недели до экзамена, чуть больше. Эпидемическая ситуация в России позволяет говорить о том, что нового переноса ЕГЭ не будет, - успокоил детей и родителей Анзор Музаев.

Маска для экзамена

Какие меры противоэпидемической безопасности будут на ЕГЭ? Здесь и дезинфекция помещений, и дозаторы с антисептиками для рук, и зигзагообразная рассадка детей на расстоянии в полтора метра… Что еще?

- Маски и перчатки - этот пункт обязателен для организаторов экзаменов. По поводу ребят - решение о средствах защиты для них принимают региональные власти совместно с региональным штабом, - подчеркнул Анзор Музаев. - Если на той или иной территории есть риски - их виднее с мест.

Маски и перчатки должны быть выданы и учителям, и выпускникам (если так решит регион) бесплатно. На плечи родителей эти расходы не лягут.

На входе в пункт проведения ЕГЭ будет стоять медработник - он будет измерять температуру и оценивать состояние выпускника. По словам Анзора Музаева, если будет высокая температура, если медработник примет такое решение, участнику ЕГЭ придется прийти сдавать экзамен в другой, резервный день. Поэтому если есть хронические заболевания, например, аллергия, симптомы которой похожи на симптомы ОРВИ, выпускнику лучше взять с собой справку от врача. При этом справки об отсутствии коронавируса на ЕГЭ приносить не надо.

ЕГЭ доверили нейросетям

Следить за ходом экзаменов будут общественные наблюдатели через камеры, а помогать им - нейросети и искусственный интеллект. Как это работает? Система распознает нетипичное поведение в аудитории (к примеру, попытку достать мобильный телефон) и фиксирует "подозрение на нарушение". Затем отправляет метку человеку - наблюдателю: тот посмотрит запись и примет окончательное решение.

Если "егэшника" поймали на нарушении - результаты аннулируют. И пересдать их в этом году будет нельзя. Если выпускник не доволен своими результатами, то пересдать ЕГЭ в этом году он тоже не сможет.

- Пересдачи будут только для тех, кто по каким-то причинам, связанным в первую очередь со здоровьем, не явился на экзамен или не смог его завершить. На это в пункте проведения экзамена оформляется протокол, - рассказал Анзор Музаев. - На пересдачу допускаться для повышения результата никто не будет. Но я уверен, что результаты будут не хуже прошлых лет. Думаю, что они даже увеличатся.