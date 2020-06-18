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Вышел новый трейлер сериала "Роковой патруль" с "Людьми Секс"

Новости
    18.06.2020, 15:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

На YouTube доступен новый трейлер второго сезона сериала про супергероев-изгоев "Роковой патруль" (Doom Patrol), и там всё по-прежнему несказанно хорошо - глаз радуется.

Фото: twitter.com/ UmbrellaAcad
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Ну, знаете, гигантские монстры, монахини с бензопилами, рогатый медведь, опять же.

Плюс знакомимся с новыми архизлодеями - Свечкоделом и Красным Джеком. И новой командой героев - Людьми Секс.

Генеральной же линией сезона станут проблемы с Дороти, дочерью доктора Колдера (Тимоти Далтон), весьма опасным созданием, способным призвать апокалипсис, выпустив ад на Землю.

Премьеры ждать осталось всего ничего - до 25 июня.

Предыдущий трейлер - с мини-экскурсом по досье основных персонажей, смотрите здесь.

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