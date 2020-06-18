Пандемия изменила планы многих людей на лето. По данным ВЦИОМ, почти 60 процентов россиян собираются провести отпуск дома, 35 процентов - на даче, 11 процентов - в другом городе или селе России, 6 процентов - на Черноморском побережье Кавказа, 4 процента - в Крыму, лишь 3 процента граждан намерены поехать за границу. Год назад на такой же вопрос 39 процентов респондентов отвечали, что поедут за границу, 31 процент - в Крым, 26 процентов - на Черноморское побережье Кавказа, 13 процентов проведут отпуск в другом городе или селе России, 12 процентов - дома.

Как показал майский опрос исследовательского холдинга "Ромир", доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, за два месяца пандемии выросла до 50 процентов: 19-26 марта меняли планы на лето только 18 процентов опрошенных. В Москве число таких людей еще выше - 58 процентов.

Исследования о влиянии коронавируса на жизнь россиян "Ромир" проводит регулярно начиная с марта. Большинство опрошенных меняют планы на отпуск из-за введенных ограничений. Многие страны сейчас не принимают туристов, а в некоторых обязателен карантин для въезжающих. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что предпосылок для быстрого восстановления путешествий по миру пока не видно: ситуация во многих странах остается сложной. Премьер-министр Михаил Мишустин уже попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок: "За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену". Но и по России пока непросто передвигаться: во многих областях действует карантин для прибывающих из других регионов.

Кроме того, при планировании летнего отдыха надо учитывать, что эпидемиологическая ситуация может измениться. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Может случиться, сказал он, что отпускные планы придется менять. По словам министра, сегодня нельзя гарантированно сказать, какое место для отдыха в России безопасно. Мурашко заметил, что отменить отпуск может заставить состояние здоровья или обстановка с коронавирусом в том месте, куда человек собирается приехать. "Мы должны быть готовы поменять свои планы", - сказал министр.

В изменении планов населения на лето существенную роль играют и финансовые факторы. Например, 37 процентов граждан хотят отложить непотраченные деньги до следующего отпуска, 24 процента готовы их потратить на другие цели, 18 процентов собираются рассчитаться по кредитам. Почти треть опрошенных москвичей полагают разумным создать из сэкономленных денег "подушку безопасности". Более трети людей в России и 43 процента в Москве считают, что их финансовое положение после карантина может ухудшиться.

Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла за два месяца пандемии до 50 процентов

Эпидемия сильно ударила по благосостоянию россиян. По прогнозам экспертов, реальные денежные доходы населения снизятся в 2020 году более чем на 5 процентов. Снижение станет максимальным за период с 2014 года. До начала эпидемии наблюдался хоть и незначительный, но все-таки рост реальных располагаемых доходов. В марте Росстат сообщал, что за 2019 год эти доходы выросли на 0,8 процента (оборот розницы - на 1,6). Причем доходы росли второй год подряд после четырехлетнего падения.

Ничего этого как минимум в ближайшие два года уже не будет. Наоборот, усилятся те негативные тенденции, которые дали о себе знать в прошедшем году. Например, рост уровня безработицы среди представителей среднего класса. Согласно исследованию, проведенному Сбербанком в рамках ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова", в четвертом квартале 2019 года он поднялся с 10,9 процента до 11,9. Более 9 процентов опрошенных (в предыдущем квартале было 8,1) сообщали, что заняты частично, но желают работать полный день. Едва ли это желание осуществится в обозримом будущем. Потому что основной источник доходов среднего класса - малый и средний бизнес. Эпидемия нанесла по этому бизнесу жесточайший удар. В стране закрылись десятки тысячи частных предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга. Малый бизнес давал работу 10-15 млн человек. Опрос Торгово-промышленной палаты показал, что 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса могут закрыться, работу потеряют 8,6 млн человек. Это значит, что доля среднего класса в России продолжит снижаться. За последние два года она уменьшилась на 10 процентов. Как показал все тот же опрос по "Потребительскому индексу Иванова", 14 млн человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя к бедному населению. Между тем именно средний класс был основным клиентом туристической индустрии. Именно его представители сейчас меняют свои планы на отпуск.

Почти 60 процентов россиян собираются провести отпуск дома, 35 процентов - на даче, 11 процентов - в другом городе или селе

До 2021 года будет действовать нынешняя потребительская корзина. Ее состав свидетельствует о том, что жители России должны в больших количествах употреблять в пищу мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбные продукты, яйца, фрукты и овощи. При этом значительно сокращена доля хлебных изделий и картофеля, маргарина, растительного масла и прочих жиров различного происхождения. В документе изложены и принципы формирования минимального пакета товаров и услуг. Конкретные предметы первой необходимости из корзины "выброшены". Просто предлагается считать, что на них идет не более 25 процентов семейных расходов. Отпуск вне дома в эту корзину не входит.