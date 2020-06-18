За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди вновь выявленных случаев 31,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1040
- 2. Московская область 667
- 3. Ханты-Мансийский АО 243
- 4. Нижегородская область 233
- 5. Санкт-Петербург 231
- 6. Свердловская область 231
- 7. Воронежская область 196
- 8. Челябинская область 167
- 9. Красноярский край 156
- 10. Ростовская область 146
- 11. Иркутская область 133
- 12. Ямало-Ненецкий АО 127
- 13. Ульяновская область 123
- 14. Республика Тыва 122
- 15. Архангельская область 121
- 16. Саратовская область 119
- 17. Волгоградская область 109
- 18. Новосибирская область 107
- 19. Приморский край 101
- 20. Карачаево-Черкесская Республика 99
- 21. Республика Саха (Якутия) 99
- 22. Тульская область 92
- 23. Республика Дагестан 90
- 24. Ставропольский край 90
- 25. Омская область 89
- 26. Томская область 89
- 27. Ивановская область 83
- 28. Республика Коми 82
- 29. Калужская область 78
- 30. Кабардино-Балкарская Республика 77
- 31. Самарская область 76
- 32. Брянская область 75
- 33. Курская область 75
- 34. Белгородская область 74
- 35. Чувашская Республика 72
- 36. Орловская область 71
- 37. Пензенская область 70
- 38. Краснодарский край 69
- 39. Алтайский край 68
- 40. Хабаровский край 68
- 41. Тверская область 65
- 42. Пермский край 65
- 43. Тамбовская область 64
- 44. Мурманская область 64
- 45. Смоленская область 63
- 46. Новгородская область 62
- 47. Забайкальский край 62
- 48. Астраханская область 60
- 49. Республика Башкортостан 60
- 50. Оренбургская область 59
- 51. Липецкая область 57
- 52. Республика Мордовия 56
- 53. Владимирская область 54
- 54. Ленинградская область 54
- 55. Псковская область 51
- 56. Тюменская область 51
- 57. Республика Бурятия 51
- 58. Рязанская область 50
- 59. Республика Марий Эл 47
- 60. Ярославская область 45
- 61. Республика Карелия 43
- 62. Амурская область 43
- 63. Камчатский край 42
- 64. Кировская область 41
- 65. Республика Татарстан 38
- 66. Республика Хакасия 35
- 67. Калининградская область 34
- 68. Республика Алтай 34
- 69. Костромская область 32
- 70. Республика Ингушетия 32
- 71. Республика Адыгея 31
- 72. Республика Северная Осетия 31
- 73. Сахалинская область 29
- 74. Вологодская область 24
- 75. Удмуртская Республика 22
- 76. Кемеровская область 20
- 77. Курганская область 19
- 78. Чеченская Республика 14
- 79. Республика Крым 14
- 80. Республика Калмыкия 4
- 81. Еврейская АО 4
- 82. г. Севастополь 4
- 83. Магаданская область 2
Всего в России зарегистрирован 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки подтверждено 182 летальных случая:
- Белгородская область 2
- Владимирская область 1
- Воронежская область 1
- Ивановская область 1
- Костромская область 1
- Московская область 23
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 4
- Москва 49
- Архангельская область 6
- Вологодская область 1
- Калининградская область 1
- Новгородская область 2
- Санкт-Петербург 29
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Пермский край 3
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 2
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 2
- Челябинская область 4
- Алтайский край 2
- Красноярский край 4
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 1
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 12
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 7 660 человек.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 9 621 выздоровевших:
- Белгородская область 107
- Брянская область 65
- Владимирская область 58
- Воронежская область 219
- Ивановская область 80
- Калужская область 76
- Костромская область 30
- Курская область 7
- Липецкая область 34
- Московская область 1036
- Орловская область 77
- Рязанская область 166
- Смоленская область 89
- Тамбовская область 57
- Тверская область 77
- Тульская область 211
- Ярославская область 96
- Москва 2046
- Республика Карелия 25
- Республика Коми 39
- Архангельская область 97
- Вологодская область 38
- Калининградская область 44
- Ленинградская область 241
- Мурманская область 33
- Новгородская область 14
- Псковская область 37
- Санкт-Петербург 637
- Республика Адыгея 38
- Республика Калмыкия 14
- Республика Крым 10
- Краснодарский край 81
- Астраханская область 103
- Волгоградская область 151
- Ростовская область 206
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 22
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 65
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 92
- Республика Башкортостан 112
- Республика Марий Эл 115
- Республика Мордовия 58
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 27
- Республика Чувашия 15
- Пермский край 37
- Кировская область 148
- Нижегородская область 431
- Оренбургская область 72
- Пензенская область 188
- Самарская область 60
- Саратовская область 79
- Ульяновская область 103
- Курганская область 4
- Свердловская область 196
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский АО 201
- Ямало-Ненецкий автономный округ 52
- Челябинская область 40
- Республика Алтай 6
- Республика Тыва 50
- Республика Хакасия 32
- Алтайский край 110
- Красноярский край 59
- Иркутская область 83
- Кемеровская область 24
- Новосибирская область 115
- Омская область 169
- Томская область 31
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 104
- Забайкальский край 65
- Камчатский край 22
- Приморский край 47
- Амурская область 31
- Магаданская область 7
- Хабаровский край 70
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 8
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано выздоровевших по России 313 963 человека.