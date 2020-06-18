За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди вновь выявленных случаев 31,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 1040

2. Московская область 667

3. Ханты-Мансийский АО 243

4. Нижегородская область 233

5. Санкт-Петербург 231

6. Свердловская область 231

7. Воронежская область 196

8. Челябинская область 167

9. Красноярский край 156

10. Ростовская область 146

11. Иркутская область 133

12. Ямало-Ненецкий АО 127

13. Ульяновская область 123

14. Республика Тыва 122

15. Архангельская область 121

16. Саратовская область 119

17. Волгоградская область 109

18. Новосибирская область 107

19. Приморский край 101

20. Карачаево-Черкесская Республика 99

21. Республика Саха (Якутия) 99

22. Тульская область 92

23. Республика Дагестан 90

24. Ставропольский край 90

25. Омская область 89

26. Томская область 89

27. Ивановская область 83

28. Республика Коми 82

29. Калужская область 78

30. Кабардино-Балкарская Республика 77

31. Самарская область 76

32. Брянская область 75

33. Курская область 75

34. Белгородская область 74

35. Чувашская Республика 72

36. Орловская область 71

37. Пензенская область 70

38. Краснодарский край 69

39. Алтайский край 68

40. Хабаровский край 68

41. Тверская область 65

42. Пермский край 65

43. Тамбовская область 64

44. Мурманская область 64

45. Смоленская область 63

46. Новгородская область 62

47. Забайкальский край 62

48. Астраханская область 60

49. Республика Башкортостан 60

50. Оренбургская область 59

51. Липецкая область 57

52. Республика Мордовия 56

53. Владимирская область 54

54. Ленинградская область 54

55. Псковская область 51

56. Тюменская область 51

57. Республика Бурятия 51

58. Рязанская область 50

59. Республика Марий Эл 47

60. Ярославская область 45

61. Республика Карелия 43

62. Амурская область 43

63. Камчатский край 42

64. Кировская область 41

65. Республика Татарстан 38

66. Республика Хакасия 35

67. Калининградская область 34

68. Республика Алтай 34

69. Костромская область 32

70. Республика Ингушетия 32

71. Республика Адыгея 31

72. Республика Северная Осетия 31

73. Сахалинская область 29

74. Вологодская область 24

75. Удмуртская Республика 22

76. Кемеровская область 20

77. Курганская область 19

78. Чеченская Республика 14

79. Республика Крым 14

80. Республика Калмыкия 4

81. Еврейская АО 4

82. г. Севастополь 4

83. Магаданская область 2 Всего в России зарегистрирован 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки подтверждено 182 летальных случая: Белгородская область 2 Владимирская область 1 Воронежская область 1 Ивановская область 1 Костромская область 1 Московская область 23 Смоленская область 1 Тверская область 1 Тульская область 4 Москва 49 Архангельская область 6 Вологодская область 1 Калининградская область 1 Новгородская область 2 Санкт-Петербург 29 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Ростовская область 4 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 3 Пермский край 3 Нижегородская область 2 Пензенская область 2 Самарская область 2 Саратовская область 1 Ульяновская область 1 Свердловская область 3 Ханты-Мансийский АО 2 Челябинская область 4 Алтайский край 2 Красноярский край 4 Иркутская область 3 Новосибирская область 1 Республика Бурятия 1 Камчатский край 12 Приморский край 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 7 660 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписано 9 621 выздоровевших: Белгородская область 107 Брянская область 65 Владимирская область 58 Воронежская область 219 Ивановская область 80 Калужская область 76 Костромская область 30 Курская область 7 Липецкая область 34 Московская область 1036 Орловская область 77 Рязанская область 166 Смоленская область 89 Тамбовская область 57 Тверская область 77 Тульская область 211 Ярославская область 96 Москва 2046 Республика Карелия 25 Республика Коми 39 Архангельская область 97 Вологодская область 38 Калининградская область 44 Ленинградская область 241 Мурманская область 33 Новгородская область 14 Псковская область 37 Санкт-Петербург 637 Республика Адыгея 38 Республика Калмыкия 14 Республика Крым 10 Краснодарский край 81 Астраханская область 103 Волгоградская область 151 Ростовская область 206 Севастополь 2 Республика Дагестан 22 Республика Ингушетия 18 Кабардино-Балкарская Республика 65 Карачаево-Черкесская Республика 38 Республика Северная Осетия - Алания 23 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 92 Республика Башкортостан 112 Республика Марий Эл 115 Республика Мордовия 58 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 27 Республика Чувашия 15 Пермский край 37 Кировская область 148 Нижегородская область 431 Оренбургская область 72 Пензенская область 188 Самарская область 60 Саратовская область 79 Ульяновская область 103 Курганская область 4 Свердловская область 196 Тюменская область 30 Ханты-Мансийский АО 201 Ямало-Ненецкий автономный округ 52 Челябинская область 40 Республика Алтай 6 Республика Тыва 50 Республика Хакасия 32 Алтайский край 110 Красноярский край 59 Иркутская область 83 Кемеровская область 24 Новосибирская область 115 Омская область 169 Томская область 31 Республика Бурятия 11 Республика Саха (Якутия) 104 Забайкальский край 65 Камчатский край 22 Приморский край 47 Амурская область 31 Магаданская область 7 Хабаровский край 70 Сахалинская область 2 Еврейская автономная область 8 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано выздоровевших по России 313 963 человека. Ангелы в белых халатах: Как врачи борются с эпидемией коронавируса