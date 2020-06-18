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18.06.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди вновь выявленных случаев 31,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 1040
  • 2. Московская область 667
  • 3. Ханты-Мансийский АО 243
  • 4. Нижегородская область 233
  • 5. Санкт-Петербург 231
  • 6. Свердловская область 231
  • 7. Воронежская область 196
  • 8. Челябинская область 167
  • 9. Красноярский край 156
  • 10. Ростовская область 146
  • 11. Иркутская область 133
  • 12. Ямало-Ненецкий АО 127
  • 13. Ульяновская область 123
  • 14. Республика Тыва 122
  • 15. Архангельская область 121
  • 16. Саратовская область 119
  • 17. Волгоградская область 109
  • 18. Новосибирская область 107
  • 19. Приморский край 101
  • 20. Карачаево-Черкесская Республика 99
  • 21. Республика Саха (Якутия) 99
  • 22. Тульская область 92
  • 23. Республика Дагестан 90
  • 24. Ставропольский край 90
  • 25. Омская область 89
  • 26. Томская область 89
  • 27. Ивановская область 83
  • 28. Республика Коми 82
  • 29. Калужская область 78
  • 30. Кабардино-Балкарская Республика 77
  • 31. Самарская область 76
  • 32. Брянская область 75
  • 33. Курская область 75
  • 34. Белгородская область 74
  • 35. Чувашская Республика 72
  • 36. Орловская область 71
  • 37. Пензенская область 70
  • 38. Краснодарский край 69
  • 39. Алтайский край 68
  • 40. Хабаровский край 68
  • 41. Тверская область 65
  • 42. Пермский край 65
  • 43. Тамбовская область 64
  • 44. Мурманская область 64
  • 45. Смоленская область 63
  • 46. Новгородская область 62
  • 47. Забайкальский край 62
  • 48. Астраханская область 60
  • 49. Республика Башкортостан 60
  • 50. Оренбургская область 59
  • 51. Липецкая область 57
  • 52. Республика Мордовия 56
  • 53. Владимирская область 54
  • 54. Ленинградская область 54
  • 55. Псковская область 51
  • 56. Тюменская область 51
  • 57. Республика Бурятия 51
  • 58. Рязанская область 50
  • 59. Республика Марий Эл 47
  • 60. Ярославская область 45
  • 61. Республика Карелия 43
  • 62. Амурская область 43
  • 63. Камчатский край 42
  • 64. Кировская область 41
  • 65. Республика Татарстан 38
  • 66. Республика Хакасия 35
  • 67. Калининградская область 34
  • 68. Республика Алтай 34
  • 69. Костромская область 32
  • 70. Республика Ингушетия 32
  • 71. Республика Адыгея 31
  • 72. Республика Северная Осетия 31
  • 73. Сахалинская область 29
  • 74. Вологодская область 24
  • 75. Удмуртская Республика 22
  • 76. Кемеровская область 20
  • 77. Курганская область 19
  • 78. Чеченская Республика 14
  • 79. Республика Крым 14
  • 80. Республика Калмыкия 4
  • 81. Еврейская АО 4
  • 82. г. Севастополь 4
  • 83. Магаданская область 2

Всего в России зарегистрирован 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 182 летальных случая:
  1. Белгородская область 2
  2. Владимирская область 1
  3. Воронежская область 1
  4. Ивановская область 1
  5. Костромская область 1
  6. Московская область 23
  7. Смоленская область 1
  8. Тверская область 1
  9. Тульская область 4
  10. Москва 49
  11. Архангельская область 6
  12. Вологодская область 1
  13. Калининградская область 1
  14. Новгородская область 2
  15. Санкт-Петербург 29
  16. Краснодарский край 2
  17. Астраханская область 1
  18. Ростовская область 4
  19. Республика Дагестан 3
  20. Кабардино-Балкарская Республика 1
  21. Ставропольский край 3
  22. Пермский край 3
  23. Нижегородская область 2
  24. Пензенская область 2
  25. Самарская область 2
  26. Саратовская область 1
  27. Ульяновская область 1
  28. Свердловская область 3
  29. Ханты-Мансийский АО 2
  30. Челябинская область 4
  31. Алтайский край 2
  32. Красноярский край 4
  33. Иркутская область 3
  34. Новосибирская область 1
  35. Республика Бурятия 1
  36. Камчатский край 12
  37. Приморский край 1
  38. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 7 660 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 9 621 выздоровевших:
  1. Белгородская область 107
  2. Брянская область 65
  3. Владимирская область 58
  4. Воронежская область 219
  5. Ивановская область 80
  6. Калужская область 76
  7. Костромская область 30
  8. Курская область 7
  9. Липецкая область 34
  10. Московская область 1036
  11. Орловская область 77
  12. Рязанская область 166
  13. Смоленская область 89
  14. Тамбовская область 57
  15. Тверская область 77
  16. Тульская область 211
  17. Ярославская область 96
  18. Москва 2046
  19. Республика Карелия 25
  20. Республика Коми 39
  21. Архангельская область 97
  22. Вологодская область 38
  23. Калининградская область 44
  24. Ленинградская область 241
  25. Мурманская область 33
  26. Новгородская область 14
  27. Псковская область 37
  28. Санкт-Петербург 637
  29. Республика Адыгея 38
  30. Республика Калмыкия 14
  31. Республика Крым 10
  32. Краснодарский край 81
  33. Астраханская область 103
  34. Волгоградская область 151
  35. Ростовская область 206
  36. Севастополь 2
  37. Республика Дагестан 22
  38. Республика Ингушетия 18
  39. Кабардино-Балкарская Республика 65
  40. Карачаево-Черкесская Республика 38
  41. Республика Северная Осетия - Алания 23
  42. Чеченская Республика 2
  43. Ставропольский край 92
  44. Республика Башкортостан 112
  45. Республика Марий Эл 115
  46. Республика Мордовия 58
  47. Республика Татарстан 4
  48. Удмуртская Республика 27
  49. Республика Чувашия 15
  50. Пермский край 37
  51. Кировская область 148
  52. Нижегородская область 431
  53. Оренбургская область 72
  54. Пензенская область 188
  55. Самарская область 60
  56. Саратовская область 79
  57. Ульяновская область 103
  58. Курганская область 4
  59. Свердловская область 196
  60. Тюменская область 30
  61. Ханты-Мансийский АО 201
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 52
  63. Челябинская область 40
  64. Республика Алтай 6
  65. Республика Тыва 50
  66. Республика Хакасия 32
  67. Алтайский край 110
  68. Красноярский край 59
  69. Иркутская область 83
  70. Кемеровская область 24
  71. Новосибирская область 115
  72. Омская область 169
  73. Томская область 31
  74. Республика Бурятия 11
  75. Республика Саха (Якутия) 104
  76. Забайкальский край 65
  77. Камчатский край 22
  78. Приморский край 47
  79. Амурская область 31
  80. Магаданская область 7
  81. Хабаровский край 70
  82. Сахалинская область 2
  83. Еврейская автономная область 8
  84. Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано выздоровевших по России 313 963 человека.

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