Александр Рар: Статья Владимира Путина - призыв к Западу не играть с историей

История - не оружие

Александр Рар: "На мой взгляд, в своей статье Путин преследует две стратегические цели. Первая - это призвать западных пропагандистов и политиков-невеж предоставить право спорить о Второй мировой войне историкам. В частности, Путин призывает другие страны наконец открыть засекреченные архивы, чтобы на их основе честно разобраться во всех черных моментах истории и вместе понять, почему произошла та война.

В рамках второй цели своей статьи Путин говорит Западу: с точки зрения России, историю нельзя использовать как оружие. А сегодня именно это и происходит на Западе, где постоянно рождаются новые анти-российские суждения касаемо Второй мировой. Исторические факты интересуют меньше всего, главная забота - это победа в современных конфликтах. Из России хотят сделать вечное пугало, чтобы легитимировать дальнейшее расширение НАТО и продолжить критиковать Москву за ее неоимпериализм, который, с точки зрения Запада, является для него угрозой.

Вдобавок такие страны как Польша, государства Прибалтики и та же Украина играют на комплексах вины западных держав, провозглашают себя жертвами и требуют не только поддержать их, но еще и начать воспринимать как аксиому их мировоззрение и отторжение всего российского. Как результат, и Путин об этом пишет, Сталина пытаются выставить виновником Второй мировой из-за пакта Молотова-Риббентропа, и тем самым нейтрализовать значение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. В этих попытках Путин видит желание окончательно разрушить старый мировой порядок, где Россия имеет статус великой державы, и выстроить новый, фактически однополярный мир под авторитетом Запада. Президент России выступает против этого и предлагает восстановить авторитет пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, усадить их всех за стол переговоров и вместе создать более прочный мир, пользуясь моментом, когда пандемия коронавируса ослабила всю планету и хочешь-не хочешь, но заставила нас работать вместе.

Пакт о двух концах

Александр Рар: "Как мне кажется, наиболее важными в статье Путина являются следующие моменты. Первый: он напомнил всему миру, что еще в 1989 году СССР осудил секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа (о "границах сфер интересов" сторон в случае территориально-политического переустройства Прибалтики и Польши - прим. "РГ"), осуждает его и современная Россия. Запад, как считает Путин, должен наконец услышать эту позицию Москвы и тоже осудить свои действия 1938 года (так называемый "Мюнхенский сговор" - прим. "РГ") и секретные переговоры с Гитлером, о которых он так старательно хочет умолчать.

Второе: статья Путина не была написана, чтобы обелить Сталина. Путин пишет о его преступлениях, совершенных внутри страны, но поясняет, что во внешней политике нельзя обвинить Сталина в отсутствии чутья и знания того, как защитить свое государство. Сталин понимал, что имеет дело не с одним лишь противником в лице Германии, но еще и с Великобританией и Францией, которые только и ждали, как национал-социализм и большевизм начнут воевать друг с другом. Неспроста Путин обращается, в частности, к Лондону, призывая его открыть наконец свои архивы и обнародовать данные о высказываниях Черчилля и других британских политиков о пакте Молотова-Риббентропа. Сейчас этот документ Запад рассматривает как нечто жуткое, но тогда он прекрасно понимал позицию Москвы и гораздо более рационально это соглашение оценивал. Западу было ясно, что СССР отнюдь не стал союзником Германии, а просто взял время на подготовку к неизбежной войне. Чтобы общественность могла в этом убедиться, нужно просто открыть архивы.

Но, к сожалению, на Западе аргументы Путина могут не воспринять должным образом. Политические круги наверняка будут молчать о его статье. Все дело в том, что здесь настолько уже устоялись свои представления о той войне, что спорить о ней Западу просто не интересно. Тем более, что он сам начинает все больше и больше верить в собственную версию тех событий. Сейчас в Европе делается все, чтобы историю Второй мировой забыли. В России это священная война, СССР был вышел из нее победителем, поэтому россияне говорят о ней с таким энтузиазмом. Но те, кто проиграл, молчат. Молчат немцы, молчат французы и почти вся Европа, потому что большинство из них были либо под оккупацией Гитлера, либо вообще сотрудничали с ним. Но помимо этого многие люди в принципе мало что знают о той войне - я с горечью смотрю, как эту тему преподают в школах и университетах. Но несмотря на такое сопротивление, я все же уверен, что на каких-то платформах вроде Петербуржского диалога статья Путина заставит историков начать обсуждения".

Разбудить совесть Запада

Александр Рар: "Мне кажется, что Путин в своей статье намеренно пытался не конфликтовать с Западом. Эта статья очень самокритична, что невероятно важно для западного читателя. Путин хорошо понимает, что нужно Москве, чтобы ее позицию услышали. Он специально не пишет, что Россия победила в этой войне. В каждой фразе он подчеркивает, что это была победа тех народов, которые в то время жили на территории СССР. Это была совместная победа. Чтобы защитить свою позицию касаемо Второй мировой, Россия должна обзавестись союзниками и начать диалог с западными странами, в частности с Америкой, где ей надо разбудить у людей совесть и понимание, что нужно разговаривать. Важно обеспечить себе поддержку со стороны стран СНГ и той же Украины, которая, между прочим, сама стала жертвой нападения Германии, что делает все ее попытки представить себя как жертву СССР просто смешными. Имеет что сказать про Вторую мировую и Китай, чья точка зрения, я уверен, будет близка российской. Говорить, что эта статья откроет Западу глаза, неправильно, но она точно не останется без ответа".