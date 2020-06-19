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Apple может переименовать iPhone уже в понедельник

Текст:   Антон Благовещенский
19.06.2020,  
16:47
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Уже в следующий понедельник, 22 июня, Apple может объявить о переименовании ряда своих ключевых продуктов. Речь идет об iOS и iPhone.

Так, инсайдер Йон Проссер, уже выпустивший несколько сбывшихся прогнозов, опубликовал короткий твит, в котором написал два слова: "iPhone OS".

По всей видимости, речь идет о возможном переименовании iOS, которая используется на смартфонах iPhone, по аналогии с iPadOS - так называется адаптированная для планшетов версия платформы.

Позднее руководитель портала XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал ответ на твит Проссера. Он написал следующее: "Чувак, я получил какое-то письмо, в котором говорится, что Apple может переименовать iOS в iPhone OS, а iPhone - в Apple Phone, и я просто не могу поверить... Вау".

Этой информации не стоит верить на все сто процентов, поскольку инсайдеры могут и ошибаться. К тому же, вокруг названия iPhone построены маркетинг и рекламные кампании Apple, так что с высокой вероятностью данные о переименовании могут оказаться чьей-то фантазией.

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Осталось дождаться понедельника - ключевая презентация пройдет онлайн в 20 часов по московскому времени.

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