Apple может переименовать iPhone уже в понедельник

Уже в следующий понедельник, 22 июня, Apple может объявить о переименовании ряда своих ключевых продуктов. Речь идет об iOS и iPhone.

Так, инсайдер Йон Проссер, уже выпустивший несколько сбывшихся прогнозов, опубликовал короткий твит, в котором написал два слова: "iPhone OS".

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

По всей видимости, речь идет о возможном переименовании iOS, которая используется на смартфонах iPhone, по аналогии с iPadOS - так называется адаптированная для планшетов версия платформы.

Позднее руководитель портала XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал ответ на твит Проссера. Он написал следующее: "Чувак, я получил какое-то письмо, в котором говорится, что Apple может переименовать iOS в iPhone OS, а iPhone - в Apple Phone, и я просто не могу поверить... Вау".

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it...



wow — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020

Этой информации не стоит верить на все сто процентов, поскольку инсайдеры могут и ошибаться. К тому же, вокруг названия iPhone построены маркетинг и рекламные кампании Apple, так что с высокой вероятностью данные о переименовании могут оказаться чьей-то фантазией.

Осталось дождаться понедельника - ключевая презентация пройдет онлайн в 20 часов по московскому времени.