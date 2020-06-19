Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Банк России выступил с заявлением о недопустимости установления коммерческими банками РФ новых лимитов и дополнительных комиссий за денежные переводы внутри одного банка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена обратиться в Госдуму для получения права ограничивать эти операции. Но сейчас у ЦБ нет соответствующих полномочий для регулирования в отдельных случаях предельных величин таких комиссий и лимитов.

Заявление ЦБ РФ появилось после того, как крупнейший розничный банк страны Сбербанк сделал все транзакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. рублей для физлиц платными и отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. С нынешнего июня за перечисление любой суммы с их помощью нужно заплатить 1%. А еще в конце марта банк объявил, что все транзакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. руб. для физлиц становятся платными.

Реагируя на эти новшества, в пресс-службе регулятора сообщили, что с точки зрения затрат самого банка вводимые ограничения не обоснованы, а сами комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги. "Мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети <…> Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение", - сказали в пресс-службе банка.

А глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что регулятор намерен "мониторить эту ситуацию". И если банки будут пользоваться тем, что будут таким образом увеличивать нагрузку на население, которое пользуется картами, я не исключаю, что мы обратимся в Государственную думу с просьбой дать нам необходимые полномочия, - сказала журналистам Набиуллина.