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19.06.2020 15:59
Рубрика: В мире

Бундестаг ФРГ разработал новую форму участия граждан в политике

Текст: Юрий Ершов

Совет старейшин немецкого бундестага предложил сформировать новый представительский орган для более широкого участия населения в политической жизни страны. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Гражданский совет - так предлагается назвать новый институт - в сотрудничестве с экспертами будет готовить предложения по самым разным вопросам жизни Германии.

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Избранные жребием 160 человек, говорится в пресс-релизе бундестага, будут собираться в выходные, обсуждать те или иные идеи, вырабатывать конкретные рекомендации по новым политическим инициативам, а затем представлять их на рассмотрение парламента. Примечательно, подчеркивает газета, что германский парламент сам выступил инициатором создания нового органа, имеющего законодательную инициативу.

"Создавая этот совет, мы практически ступаем на некую целинную землю. Тем самым мы хотим проверить, насколько этот новый инструмент подходит для поддержки работы бундестага. Мы рассчитываем, что такой подход к разработке политики страны, когда ты чувствуешь причастность к этой разработке и собственную ответственность, заинтересует все больше слоев населения", - цитирует издание спикера немецкого парламента Вольфганга Шойбле.

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