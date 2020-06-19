ЦБ рассчитывает на ставки по вкладам выше инфляции

Банк России ожидает, что ставки по банковским вкладам останутся выше инфляции. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

При этом, по мнению Набиуллиной, долгосрочные ставки по вкладам будут более привлекательными с точки зрения процентов, нежели краткосрочные.

В пятницу Банк России понизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. Вслед за снижением ключевой ставки банки довольно быстро опускают и проценты по вкладам. На данный момент средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках по объему привлеченных средств граждан едва превышает 5%. Годовая инфляция в июне находилась на уровне 3,1% при цели ЦБ в 4%.