Деньги с депозитов стали перетекать в недвижимость

Сейчас спрос на жилье очень отличается в разных регионах, отметил Якушев. Есть субъекты РФ, где спрос не то что не упал, а он даже выше, чем до начала пандемии. Это можно объяснить увеличением интереса к инвестированию в жилье.

"Падают процентные ставки по депозитам. Плюс то, что с 2021 года будет платиться налог на доходы по депозитам", - объяснил причины этого Якушев. Те, у кого доход от депозитов составлял значительную долю в бюджете, начинают думать о вложении этих средств в недвижимость, чтобы получать более высокий доход. "Мы видим, что такая тенденция есть, есть отток с депозитных вкладов. И, как правило, эти деньги перетекают как раз на жилищный рынок", - сказал Якушев.

В целом ситуация на рынке недвижимости и то, какой она будет до конца года, по словам министра, станет понятно к середине августа. По вводу жилья необходимо стремиться к тому, чтобы остаться на уровне 2019 года, сказал он. "Это будет сделать непросто. Мы наблюдаем по системе ЕИЖС, что количество объектов, находящихся в стройке, не растет, а падает. Дома у нас вводятся, а новые проекты не догоняют. Мы должны хотя бы сбалансировать: сдаются новые дома - начинаются новые проекты. Есть западение по вновь начинаемым проектам, и это нас, естественно, беспокоит. Поэтому сейчас очень важно стимулировать субъекты РФ, застройщиков, чтобы они начинали новые проекты", - подчеркнул министр.