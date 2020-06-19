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Текст:   Марина Трубилина 
12:41 19.06.2020

Деньги с депозитов стали перетекать в недвижимость

Интерес к инвестированию средств в жилье увеличился в последнее время. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на конференции "Коммерсантъ".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сейчас спрос на жилье очень отличается в разных регионах, отметил Якушев. Есть субъекты РФ, где спрос не то что не упал, а он даже выше, чем до начала пандемии. Это можно объяснить увеличением интереса к инвестированию в жилье.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Падают процентные ставки по депозитам. Плюс то, что с 2021 года будет платиться налог на доходы по депозитам", - объяснил причины этого Якушев. Те, у кого доход от депозитов составлял значительную долю в бюджете, начинают думать о вложении этих средств в недвижимость, чтобы получать более высокий доход. "Мы видим, что такая тенденция есть, есть отток с депозитных вкладов. И, как правило, эти деньги перетекают как раз на жилищный рынок", - сказал Якушев.

В целом ситуация на рынке недвижимости и то, какой она будет до конца года, по словам министра, станет понятно к середине августа. По вводу жилья необходимо стремиться к тому, чтобы остаться на уровне 2019 года, сказал он. "Это будет сделать непросто. Мы наблюдаем по системе ЕИЖС, что количество объектов, находящихся в стройке, не растет, а падает. Дома у нас вводятся, а новые проекты не догоняют. Мы должны хотя бы сбалансировать: сдаются новые дома - начинаются новые проекты. Есть западение по вновь начинаемым проектам, и это нас, естественно, беспокоит. Поэтому сейчас очень важно стимулировать субъекты РФ, застройщиков, чтобы они начинали новые проекты", - подчеркнул министр.

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