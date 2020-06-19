Два канадца пойдут под суд в Китае за шпионаж

Верховная народная прокуратура КНР предъявила официальные обвинения в шпионаже двум гражданам Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно данным следствия, Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор вели на территории Поднебесной разведывательную деятельность в пользу иностранного государства и незаконно получили доступ к информации, содержащей государственную тайну. Они были арестованы еще в середине мая. Все это время подозреваемые находились в следственном изоляторе. Другие подробности по этому делу неизвестны.

По мнению экспертов, что арест канадцев мог быть ответной мерой на задержание в конце 2018 года в аэропорту Ванкувера финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.