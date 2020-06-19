Евросоюз откроет внутренние границы до 1 июля

Все страны-члены Евросоюза должны отменить пограничный контроль внутри единой Европы до 1 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит Euronews.

"Мы ожидаем, что европейцы получат возможность свободно передвигаться в рамках ЕС к концу этого месяца", - сказала политик на онлайн пресс-конференции по итогам саммита. По ее словам, введенные ранее ограничения на путешествия внутри объединения не являются эффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Вместе с тем решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС пока не принято.