ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера. Все существенные положения проекта остались без изменений. Об этом сообщила у себя на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ответ на появившуюся в СМИ информацию о более мягком характере нового документа.

"Окончательный текст проекта сформирован в феврале 2020 года по результатам обсуждения со всеми заинтересованными лицами и учитывает все аспекты взаимодействия участников рынка, включая технические особенности", - говорится в сообщении ФАС. Никому из участников рынка проект не предоставляет преимущественных условий.

Ранее "Коммерсант" писал, что в обновленной версии постановления существенно смягчены условия предустановки российского ПО. По данным издания, требования не будут распространяться на планшеты, умные часы и другие устройства, а сама предустановка в полном объеме необязательна, будет достаточно размещения иконок. ФАС на это возразила, что в документе изначально предусматривалось три типа предустановки по выбору потребителя, в том числе наличие иконок. По словам ФАС, участники рынка с самого начала участники рынка поддержали это предложение.