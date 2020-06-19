Где можно получить льготную сельскую ипотеку под 3%

Минсельхоз принял решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Заявки от кредитных учреждений принимались до 3 июня. И по результатам отбора комиссией к основному списку добавлены Банк ДОМ.РФ, Энергобанк, РНКБ, сообщили в ведомстве.

Ранее соглашения об участии в программе были подписаны Россельхозбанком, Сбербанком, банком Центр-Инвест, банком Левобережный, банком Ак барс, Дальневосточным банк.

В министерстве уточнили, что на данный момент программой воспользовались около 8,6 тыс. человек. Объем выданных кредитов составляет 17,4 млрд рублей.

15 июня вице-премьер правительства Виктория Абрамченко сообщила об увеличении лимитов по программе льготной сельской ипотеки в три раза на этот год: к имеющемуся 1 млрд рублей добавят еще 2 млрд рублей. К этому решению правительство подтолкнул ажиотажный спрос по программе. Лимит госсредств, выделенных Сбербанку, закончился в первый же день работу по программе. В Россельхозбанке, где было аккумулировано около 80% всей суммы госсредств, также заявили о скорой выборке лимита.

По условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.